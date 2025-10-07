Afrique Centrale: Succédant à Joao Lourenço d'Angola - Félix Tshisekedi à la présidence de la CIRGL dès le 15 novembre prochain

La République démocratique du Congo caracole à la direction de différentes institutions internationales et africaines. Un retour réel dans le concert des nations après un long passage à vide. Pour cette-fois, Kinshasa va trôner, pendant deux ans, à la tête de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL) succédant ainsi au Président angolais, Joao Lourenço.

Il est prévu, pour ce faire, que la RDC accueille dès le 15 novembre 2025 à Kinshasa, le IXème Sommet ordinaire des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CIRGL. Tshisekedi dirigera, à ce titre, l'ensemble des instances intergouvernementales de la conférence. L'événement sera organisé autour du thème : « Consolidons la paix, la stabilité et le développement dans la Région des Grands Lacs » et sera précédé de huit réunions préparatoires.

Ces informations sont contenues dans le compte rendu de la 61e réunion ordinaire du Conseil des ministres, tenue vendredi à la Cité de l'Union africaine sous la présidence du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi.

Le compte rendu a été lu par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement. La note d'information a été présentée par le ministre du Tourisme, qui représentait le ministre de l'Intégration régionale, actuellement en mission.

Selon cette note, la tenue du Sommet à Kinshasa représente une étape décisive pour relancer l'élan politique de la CIRGL, une organisation dont la création fut initiée par les Nations Unies et l'Union africaine.

Le ministre de l'Intégration régionale estime que ce sommet pourrait permettre de revitaliser l'action de la conférence, qui n'a pas encore atteint pleinement ses objectifs, à savoir : « créer les conditions de sécurité, de stabilité et de développement durable entre les Etats membres».

Cependant, la République démocratique du Congo qui a eu à boycotter dans le cadre de l'agression rwandaise, tous les forums politiques ou culturels abrités par Kogali, ne sera pas surprise de constater l'absence de la délégation rwandaise à Kinshasa pour ce sommet régional du 15 novembre prochain.