Congo-Kinshasa: Université Officielle de Mbuji-Mayi - Félix Tshisekedi matérialise sa promesse !

C'est désormais chose faite. La promesse a été accomplie avec succès. Ce lundi 6 octobre 2025, en présence de plusieurs autorités nationales et provinciales, le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré le nouveau campus universitaire de l'Université officielle de Mbuji-Mayi (UOM) situé au quartier Kansele, dans la commune de Muya, dans le chef-lieu de la province du Kasaï-Oriental.

Ce complexe universitaire est constitué de trois imposants bâtiments de deux étages construits avec les fonds du gouvernement central. Le premier abrite 16 auditoires modernes d'une capacité de 200 places assises chacun. Le deuxième est composé de deux amphithéâtres de 400 places et le troisième est un bâtiment résidentiel pour les étudiants avec 154 chambres collectives.

En plus de l'aménagement extérieur, le nouveau campus de l'UOM comprend aussi une bibliothèque moderne, une salle informatique équipée, une salle des professeurs et d'autres espaces publics pour enseignants et étudiants.

Lancés le 19 avril 2022, les travaux de construction de cette université moderne ont pris 36 mois et viennent répondre au déficit d'infrastructures universitaires et à une demande de la jeunesse estudiantine de l'UOM, autrefois obligée de recourir aux salles de classes des écoles primaires de la ville.

Dans son allocution de circonstance, le gouverneur du Kasaï-Oriental a exprimé sa gratitude au Chef de l'État pour l'attention particulière accordée à sa province. La ville de Mbuji-Mayi est en pleine métamorphose à la suite de nombreux travaux d'intérêt public notamment ceux relatifs à la voirie.

S'exprimant au nom des étudiants, le président du collectif a rappelé les conditions de scolarité difficiles avant la construction de ce campus. « L'événement de ce jour restera à jamais historique à plusieurs titres. D'abord, c'est une première depuis l'époque coloniale de voir un campus universitaire ultramoderne sortir des terres en l'espace de trois ans », a dit l'étudiant. « Nous vous avons vu inaugurer des bâtiments réhabilités ou modernisés ; ici, vous avez construit là où rien n'existait », a-t-il précisé.

« L'inauguration de ce bâtiment vient essuyer la honte qui couvrait les étudiants de l'UOM considérés comme des étudiants nomades contraints de suivre les cours dans des temples d'églises, des entrepôts ou des salles de classes des écoles primaires aux heures creuses des propriétaires », s'est exclamé le coordonnateur des étudiants avant de conclure que « le campus universitaire de l'UOM est de standard international; il offre toutes les conditions idéales pour partager la science et la connaissance ».

À son tour, le recteur de l'UOM, l'Abbé Apollinaire Cibaka, a remercié le Président de la République pour cet événement historique. « Ce jour, nous célébrons le passage de l'ère du bricolage à celui de la dignité », a-t-il dit. L'Abbé recteur de l'UOM a détaillé les défis de maintenance de ce joyau. Une entreprise spécialisée dans la maintenance et une autre dans la sécurité ont été sélectionnées pour maintenir la propreté et la sécurité au sein de l'UOM.

Quant à la ministre de l'Enseignement supérieur, Universitaire, Recherche scientifique et Innovations, elle a annoncé la série d'inaugurations de nouvelles infrastructures à travers le pays. Kananga et Bunia disposent aussi d'installations universitaires en attente d'inauguration. Le Président de la République a fait le tour du campus et apprécié la qualité des travaux.