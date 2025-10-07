Ethiopie: Le gouvernement éthiopien a renouvelé son appui à la vision portée par Pulse of Africa Media

Addis-Abeba — Le vice-Premier ministre éthiopien, Temesgen Tiruneh, a renouvelé l'engagement du gouvernement à appuyer Pulse of Africa Media dans sa mission de devenir la voix et le visage du continent.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a officiellement inauguré aujourd'hui Pulse of Africa Media, une plateforme panafricaine conçue pour transformer la perception mondiale de l'Afrique et raviver la fierté africaine.

Basée à Addis-Abeba, Pulse of Africa Media (POA) se veut un mouvement continental destiné à redéfinir le discours mondial sur l'Afrique.

En visitant récemment les locaux de POA, le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh a mis en avant le rôle essentiel que doit jouer l'Éthiopie, forte de son histoire unique de liberté et d'indépendance, dans la promotion d'une narration africaine authentique.

S'appuyant sur cet héritage, il a insisté sur la nécessité pour l'Éthiopie de prendre les devants dans le secteur médiatique grâce à Pulse of Africa, afin de défendre les intérêts du continent à travers des médias africains puissants et unis.

« À travers Pulse of Africa, nous devons porter le récit véritable de l'Afrique avec confiance et unité », a-t-il déclaré.

Temesgen Tiruneh s'est dit convaincu que Pulse of Africa Media offrira un espace où les Africains pourront raconter leurs histoires selon leur propre perspective. « Le gouvernement éthiopien soutiendra pleinement cette vision », a-t-il réaffirmé.

Avec un complexe médiatique moderne, des studios de pointe et un engagement fort en faveur du multilinguisme, Pulse of Africa Media est appelée à devenir une passerelle permettant à la voix du continent d'atteindre le monde entier -- en partant d'Addis-Abeba pour rayonner sur toute l'Afrique.