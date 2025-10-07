Addis-Abeba — Le lancement de Pulse of Africa (POA), une nouvelle plateforme médiatique panafricaine, constitue un jalon majeur dans la redéfinition du récit africain, ont affirmé les élèves diplomates de l'Union africaine.

Le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a officiellement inauguré aujourd'hui POA, une initiative médiatique visant à défendre les intérêts du continent sur la scène mondiale et à corriger les perceptions biaisées de l'Afrique grâce à une information crédible et authentique.

Interrogés par POA, les élèves diplomates ont salué la naissance d'un média appelé à devenir une source fiable d'informations sur l'Afrique, contribuant à la lutte contre la désinformation, à la promotion des idéaux panafricains et à la valorisation des voix africaines.

Selon Natan Getachew, cadet diplomate éthiopien, Pulse of Africa est une initiative opportune et ambitieuse qui ouvre la voie à une renaissance médiatique africaine.

Il a rappelé le rôle historique de l'Éthiopie dans la promotion du panafricanisme et de l'intégration du continent, soulignant que ce projet s'inscrit dans cette continuité.

« L'Éthiopie a toujours été à l'avant-garde du combat pour l'unité africaine.

Depuis la création de l'Organisation de l'unité africaine jusqu'à l'Union africaine, notre pays a joué un rôle moteur », a-t-il déclaré.

Animé par sa vision panafricaine, le Premier ministre Abiy Ahmed a initié cette idée il y a plusieurs années, en proposant la création d'une "Maison des médias de l'Union africaine" lors de la 35e session ordinaire de l'Assemblée de l'UA.

Le lancement de Pulse of Africa concrétise ainsi cette vision, transformant un rêve panafricain en réalité.

Le Premier ministre a déploré la manière dont les médias internationaux présentent souvent l'Afrique sous un jour négatif et réducteur.

« Ces représentations stéréotypées et déshumanisantes ne trompent pas seulement le monde, elles influencent aussi notre propre perception de nous-mêmes », a-t-il souligné.

C'est pour répondre à ce déséquilibre que Pulse of Africa a été créée -- afin de raconter l'Afrique par les Africains, selon leurs propres perspectives.

Rejoignant cette idée, le cadet diplomate Natan Getachew a insisté sur l'urgence de promouvoir une image positive et réaliste du continent. « Il est temps de montrer le véritable esprit de l'Afrique -- sa résilience, sa créativité et son unité », a-t-il déclaré.

Hasset Abera, une autre élève diplomate, a pour sa part salué le projet comme une initiative historique. « Nous rêvons tous d'une Afrique forte et unie. Pulse of Africa nous donnera enfin les moyens de raconter notre histoire telle qu'elle est », a-t-elle confié.

Dimru Bekele, également aspirant diplomate, a ajouté que la plateforme « marquera un tournant dans l'histoire médiatique du continent en diffusant les récits africains depuis Addis-Abeba, capitale politique de l'Afrique ».

De son côté, l'élève officier Glory Debebe a souligné que « Pulse of Africa constituera un espace d'expression privilégié pour les jeunes Africains et un pont reliant le continent au reste du monde ».

Lors de la cérémonie de lancement, le Premier ministre Abiy Ahmed a conclu en affirmant que Pulse of Africa représente « un début modeste mais porteur d'avenir », appelé à devenir, dans les années à venir, l'un des principaux pôles médiatiques du continent africain.