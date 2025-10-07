Maroc: La Banque Centrale se félicite de la poursuite de la dynamique des échanges de biens au premier semestre 2025

Durant le premier semestre 2025, Bank Al-Maghrib (BAM), la Banque Centrale du Maroc, s'est félicitée de la poursuite de la dynamique des échanges de biens enregistrée par le Royaume Chérifien.

« Au niveau des comptes extérieurs, les six premiers mois de l'année ont été marqués par une poursuite de la dynamique des échanges de biens, une hausse des recettes de voyages et un repli des transferts des Marocains résident à l'étranger (MRE) », a souligné BAM dans sa revue mensuelle de conjoncture économique, monétaire et financière du mois d'août 2025.

Selon BAM, les importations ont augmenté de 8,9% à 398 milliards de dirhams, et les exportations de 3,1% à 236,2 milliards. « Le déficit commercial s'est, en conséquence, creusé de 18,4% à 161,9 milliards, et le taux de couverture est revenu à 59,3% à fin juin 2025 », note la Banque Centrale.

Elle estime que l'accroissement des importations a été tiré principalement par les augmentations des biens d'équipement de 14,9% et des produits finis de consommation de 13,3%, tandis que la facture énergétique s'est allégée de 7,4% à 53 milliards de dirhams. Quant aux exportations, leur amélioration reflète essentiellement celles de 18,9% des ventes de phosphate et dérivés, de 3,2% du secteur agricole et agroalimentaire et de 8,8% de l'industrie aéronautique.

À l'inverse, les expéditions du secteur automobile se sont contractées de 3,6%, en lien avec le recul de 15,3% des ventes du segment de la construction.

S'agissant des recettes de voyages, elles se sont élevées à 54 milliards, en hausse de 9,6% par rapport à la même période de 2024, et les dépenses au même titre se sont accrues de 8,2% à 15,5 milliards. Quant aux transferts des MRE, ils ont accusé une baisse de 2,6% à 55,9 milliards.

En ce qui concerne les principales opérations financières, BAM note que les recettes d'IDE ont progressé de 28% à 25,5 milliards, alors que les investissements directs marocains à l'étranger se sont repliés de 9% à 9,5 milliards.

À fin juin 2025, l'encours des avoirs officiels de réserve s'est renforcé à 406,9 milliards de dirhams, représentant l'équivalent de 5 mois et 16 jours d'importations de biens et services.