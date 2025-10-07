Soudan: Le Président du Conseil de Souveraineté rencontre l'Ambassadeur d'Espagne

Le Président du Conseil de Souveraineté de Transition, le Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, a rencontré aujourd'hui l'Ambassadeur du Royaume d'Espagne au Soudan, Isidro Antonio, en présence du Sous-Secrétaire par intérim du Ministère des Affaires étrangères, l'Ambassadeur Ahmed Youssef.

La réunion ion a porté sur les relations bilatérales entre les deux pays et les moyens de les renforcer et de les développer dans les divers domaines.

L'ambassadeur d'Espagne a expliqué dans une déclaration à la SUNA qu.il a transmis au Président du Conseil de Souveraineté un message de son pays affirmant le soutien de l'Espagne aux efforts de paix au Soudan et au retour des personnes déplacées et des réfugiés après la fin de la guerre.

Il a ajouté que la réunion a porté sur l'évolution des relations entre les deux pays et sur les possibilités de contribution de l'Espagne aux efforts de reconstruction d'après-guerre saluant les efforts du Soudan pour parvenir à la stabilité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'ambassadeur d'Espagne a exprimé l'espoir que le Soudan reprenne le chemin de la transition démocratique et civile, permettant aux civils de jouer leur rôle dans divers domaines.

Il a affirmé le soutien de son pays au peuple soudanais qui surmonte l'épreuve qu'il traverse, soulignant l'importance de mettre fin à la guerre et de reconstruire les infrastructures et les équipements essentiels.