La capitale congolaise a accueilli ce lundi la 47e Assemblée générale ordinaire de la Confédération Africaine de Football (CAF), un rendez-vous continental majeur marqué par la présence de plusieurs hautes personnalités, dont le président de la FIFA, Gianni Infantino, le président de la CAF, Patrice Motsepe, ainsi que la Première ministre de la République démocratique du Congo, Son Excellence Judith Suminwa Tuluka, représentant le Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Empêchée d'être présente, la présidente du Comité de Normalisation de la FECOFA (CONOR-FECOFA), Me Belinda Luntadila, a été dignement représentée par son vice-président, M. Honoré Loango, qui a délivré, au nom du Comité et de toute la famille du football congolais, le message de bienvenue aux invités de marque venus de tout le continent.

Dans son intervention empreinte de respect et de patriotisme, M. Loango a salué la confiance placée en la RDC pour abriter ce grand événement du football africain :

« C'est un honneur pour notre pays et pour notre Fédération d'accueillir cette 47e Assemblée générale ici à Kinshasa, berceau du football congolais. Nous remercions la CAF pour cette marque de considération, et nous réaffirmons notre engagement à oeuvrer pour un football congolais plus fort, plus uni et plus professionnel », a-t-il déclaré.

Il a également transmis les salutations fraternelles de la présidente Belinda Luntadila, dont le travail à la tête du CONOR continue de bénéficier de l'appui et de la reconnaissance des instances nationales et internationales du football.

La présence remarquée du vice-président Honoré Loango à cet événement de haut niveau a été saluée par de nombreux participants, soulignant la crédibilité retrouvée de la FECOFA et la volonté du Congo de jouer pleinement son rôle au sein de la grande famille du football africain.