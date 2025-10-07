Sierra Leone: La SFI fournit 24 millions de dollars pour financer la première cimenterie du pays depuis des décennies

La Société financière internationale (SFI) investit 24 millions de dollars dans MACCEM Industries SL Limited pour construire la première usine de broyage de ciment de Sierra Leone depuis plus de 40 ans.

L'enveloppe comprend un prêt de 12 millions de dollars sur le compte propre de la SFI et un montant supplémentaire de 12 millions de dollars provenant du mécanisme de financement mixte du guichet secteur privé de l'IDA20 SFI-MIGA. La nouvelle usine, qui sera située à Freetown, aura une capacité de production de 657 000 tonnes par an et devrait répondre à 65 % de la demande en ciment du pays.

Le projet créera plus de 4 000 emplois directs et indirects et vise à réduire la forte dépendance de la Sierra Leone à l'égard des importations de ciment. Ahmad Mackie, PDG de MACCEM, a déclaré que le partenariat avec la SFI renforcerait l'industrie locale, favoriserait la croissance des entreprises et stimulerait un développement inclusif.

L'usine intégrera également l'énergie solaire afin de réduire les coûts énergétiques et de soutenir les objectifs de la Sierra Leone en matière d'infrastructures à faible émission de carbone.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Points clés à retenir

L'usine MACCEM, soutenue par la SFI, marque un tournant pour les secteurs de la construction et de la fabrication en Sierra Leone. Le pays dépend depuis longtemps d'importations coûteuses de ciment, ce qui entrave le développement des infrastructures et du logement. En introduisant la production locale à grande échelle, la nouvelle usine pourrait réduire considérablement les coûts de construction, stimuler la création d'emplois et renforcer l'autosuffisance industrielle.

L'intégration de l'énergie solaire dans la conception du projet reflète également l'importance croissante accordée par le Groupe de la Banque mondiale à l'industrialisation verte et au financement mixte pour réduire les risques liés aux investissements dans les marchés frontières. Pour l'IFC, qui détient un portefeuille de 43,5 millions de dollars en Sierra Leone dans les domaines de l'énergie, des télécommunications et de l'agro-industrie, l'accord est le signe d'une volonté de débloquer une croissance tirée par le secteur privé.

Alors que les projets d'infrastructure s'accélèrent dans le cadre des plans de développement nationaux, la nouvelle usine de MACCEM permet à la Sierra Leone de construire une économie plus résiliente et plus locale, réduisant ainsi sa dépendance à l'égard des importations tout en jetant les bases d'une croissance durable.