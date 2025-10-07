Egypte: L'entrepriseTagaddod lève 26,3 millions de dollars pour développer sa plateforme de matières premières renouvelables

TLDR

Tagaddod, une start-up égyptienne spécialisée dans les technologies propres, a levé 26,3 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série A mené par The Arab Energy Fund (TAEF), avec la participation de FMO, VKAV et A15 Ventures, parmi d'autres investisseurs existants.

Fondée en 2013 par Nour El Assal et Ahmed ElFarnawany, Tagaddod collecte, trace et certifie les matières premières renouvelables à base de déchets - telles que les huiles de cuisson usagées, les huiles acides et les graisses animales - en vue de leur utilisation dans les biocarburants et le carburant aviation durable (SAF). La plateforme s'approvisionne en déchets auprès de milliers de fournisseurs en Afrique, en Asie et en Europe.

Le nouveau capital financera l'expansion régionale de Tagaddod, les outils de logistique et de traçabilité pilotés par l'IA, ainsi que le développement de l'infrastructure pour soutenir des volumes de matières premières plus importants. L'entreprise prévoit de renforcer ses activités en Égypte, en Jordanie et aux Pays-Bas, et de se développer sur de nouveaux marchés, notamment en Arabie saoudite.

Le PDG El Assal a déclaré que l'investissement marque un partenariat stratégique avec TAEF pour développer la technologie et l'infrastructure qui soutiennent la transition vers une énergie propre à l'échelle mondiale.

Points clés à retenir

La levée de fonds de 26,3 millions de dollars de Tagaddod souligne l'importance croissante des matières premières renouvelables dans la transition énergétique mondiale, notamment en raison de l'augmentation de la demande de carburant aviation durable. La pénurie de matières premières reste l'un des principaux obstacles à l'expansion des biocarburants, et le système d'agrégation et de traçabilité de Tagaddod, basé sur la technologie, le positionne comme un facilitateur clé pour relier les chaînes d'approvisionnement fragmentées des déchets aux raffineries industrielles.

Le soutien du Fonds arabe pour l'énergie - un important investisseur d'impact régional axé sur l'infrastructure durable - témoigne de la confiance institutionnelle dans le rôle de l'économie circulaire dans la diversification énergétique de la région MENA. Pour des investisseurs tels que FMO, VKAV et A15, ce tour de table reflète une évolution vers des investissements alignés sur le climat qui allient rentabilité et impact mesurable.

Alors que les mandats internationaux de décarbonisation se resserrent, l'accent mis par Tagaddod sur les matières premières de qualité exportable et prêtes à être mises en conformité lui confère un avantage concurrentiel dans la fourniture d'intrants certifiés pour la production mondiale de SAF, positionnant l'Égypte comme une plaque tournante régionale pour les matériaux d'énergie renouvelable.