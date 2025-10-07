Egypte: L'entreprise Sabika obtient un financement pour une plateforme d'investissement conforme à la charia

TLDR

Sabika a obtenu un investissement à six chiffres en dollars pour développer son offre d'or et d'argent conforme à la charia en Égypte et dans le Golfe.

Le tour de table a été mené par M-Empire Angels, un réseau d'investissement fondé par le Dr. Maged Ghoneima.

La plateforme permet aux utilisateurs d'acheter, de vendre et de stocker de l'or et de l'argent en toute sécurité, tout en respectant la norme de la charia de l'AAOIFI sur l'or.

La plateforme d'investissement numérique Sabika, basée en Égypte, a levé un investissement à six chiffres en dollars américains pour développer son offre d'or et d'argent conforme à la charia en Égypte et dans le Golfe. Le tour de table a été mené par M-Empire Angels, un réseau d'investissement fondé par le Dr Maged Ghoneima.

Fondée en 2022 par Ibrahim Anwar et Mohammed Darwish, Sabika permet aux particuliers et aux entreprises d'investir numériquement dans des métaux précieux adossés à des actifs, conformément aux principes de la finance islamique. La plateforme permet aux utilisateurs d'acheter, de vendre et de stocker de l'or et de l'argent en toute sécurité, tout en se conformant à la norme de la charia sur l'or de l'AAOIFI.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sabika a atteint plus de 20 000 utilisateurs dans 27 villes égyptiennes, enregistrant un volume de transactions de 120 millions d'EGP (2,4 millions de dollars) depuis son lancement, réalisé de manière organique sans marketing payant.

Le nouveau capital financera les améliorations de la plateforme basées sur l'IA et soutiendra l'expansion en Arabie saoudite en 2025, car Sabika vise à devenir un leader régional dans les solutions de patrimoine numérique éthiques et adossées à des actifs.

Daba est la première plateforme d'investissement d'Afrique pour les marchés privés et publics. Télécharger ici

Points clés à retenir

L'augmentation de Sabika met en évidence l'intersection croissante de la finance islamique et de la technologie de la richesse numérique dans la région MENA. Alors que les investisseurs recherchent des actifs éthiques et de couverture de l'inflation, les plateformes d'investissement adossées à l'or gagnent du terrain auprès des épargnants de la classe moyenne et des PME.

En combinant la sécurité des actifs physiques avec la commodité numérique, Sabika se positionne comme une alternative conforme à la Charia aux crypto-monnaies spéculatives et aux plateformes de trading numérique à haut risque. L'investissement de M-Empire Angels souligne l'appétit croissant des investisseurs pour les fintechs alignées sur les valeurs culturelles et religieuses régionales. Avec des plans d'expansion en Arabie saoudite - l'un des plus grands marchés de la finance islamique au monde - Sabika pourrait puiser dans une vaste base de clients à la recherche de produits financiers conformes et basés sur la technologie.

L'accent qu'elle met sur la transparence, la tarification pilotée par l'IA et l'accès numérique pourrait redéfinir la façon dont l'investissement dans l'or est effectué dans la région, en faisant le lien entre la tradition et la technologie dans un paysage fintech en évolution rapide.