Kenya: L'entreprise Mawingu lève 20 millions de dollars pour étendre son réseau internet rural

Le fournisseur d'accès à Internet kényan Mawingu a levé 20 millions de dollars dans le cadre d'un financement de série C afin d'étendre la couverture de son réseau rural.

Le tour de table a été mené par Pembani Remgro Infrastructure Managers, un fonds d'investissement privé axé sur les investissements dans les infrastructures africaines.

Ce nouveau capital permettra à l'entreprise d'accélérer son déploiement au Kenya et de poursuivre son objectif de fournir un accès significatif à l'internet.

Le fournisseur d'accès à Internet kenyan Mawingu a levé 20 millions de dollars en financement de série C afin d'étendre la couverture de son réseau rural et d'apporter l'Internet à des prix abordables aux communautés mal desservies.

Le financement a été mené par Pembani Remgro Infrastructure Managers, un fonds d'investissement privé axé sur les investissements dans les infrastructures africaines. Mawingu est le plus grand fournisseur de WiFi du Kenya dédié aux zones rurales et périurbaines, dont la mission est de réduire la fracture numérique grâce à une connectivité abordable et fiable.

Fondée dans un souci de viabilité financière et d'impact social, Mawingu a attiré des investisseurs à long terme dans le domaine des infrastructures. Les nouveaux capitaux aideront l'entreprise à accélérer son déploiement au Kenya et à atteindre son objectif de fournir un accès significatif à l'internet à un million d'Africains de l'Est d'ici à 2028.

"Lever des capitaux dans l'environnement actuel n'est pas une mince affaire", a déclaré Farouk Ramji, PDG de Mawingu. "Cette série C est une célébration de notre personnel, de nos partenaires et de la conviction que la connectivité transforme les vies.

Points clés à retenir

La levée de fonds de 20 millions de dollars de Mawingu est l'un des plus importants tours de financement récents dans le secteur de la connectivité en Afrique, soulignant le regain d'intérêt des investisseurs pour l'infrastructure numérique dans les régions mal desservies. Malgré les vents contraires de l'économie, les investisseurs axés sur les infrastructures soutiennent des fournisseurs de services Internet évolutifs qui allient viabilité commerciale et impact social mesurable.

Le taux de pénétration de l'internet dans les zones rurales du Kenya reste inférieur à 40 %, ce qui exclut des millions de personnes de l'économie numérique. En élargissant l'accès au haut débit à un prix abordable, Mawingu vise à ouvrir des perspectives dans les domaines de l'éducation, du commerce et de l'inclusion financière. La participation de Pembani Remgro témoigne d'une confiance croissante dans la chaîne de valeur de la connectivité en Afrique en tant que catalyseur du développement.

L'investissement s'aligne également sur les objectifs régionaux de transformation numérique, où la réduction du fossé de la connectivité rurale est essentielle à la croissance inclusive. Le succès de Mawingu pourrait servir de modèle pour l'investissement dans les infrastructures à impact hybride, en offrant à la fois des retours sur investissement et des améliorations tangibles de l'équité numérique dans toute l'Afrique de l'Est.