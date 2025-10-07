Cote d'Ivoire: CEDEAO - Les ministres réunis à Abuja pour préparer la rotation des postes statutaires 2026-2030

7 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Les ministres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), membres du comité ad hoc chargé de la répartition des postes statutaires, ont entamé ce mardi à Abuja, au Nigeria, une rencontre, de deux jours, consacrée à la préparation de la mandature 2026-2030.

Du 7 au 8 octobre, cette réunion vise à définir la répartition des postes de responsabilité au sein des différentes institutions de l'organisation régionale. L'enjeu est de proposer un mécanisme équilibré de rotation entre les pays membres, conformément aux textes juridiques et aux règlements de la CEDEAO qui établissent un principe de représentativité et d'équité entre les États.

Des postes stratégiques en jeu

Parmi les fonctions à pourvoir figurent certains des postes les plus importants de la Communauté : le Président et le Vice-Président de la Commission de la CEDEAO, les Commissaires, ainsi que les honorables juges de la Cour de justice communautaire. La réunion doit également se pencher sur le choix de l'Auditeur général et des Directeurs généraux de deux institutions spécialisées : le Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest (GIABA) et l'Organisation ouest-africaine de la santé (OOAS).

Ces postes, d'une durée de quatre ans non renouvelables, constituent le socle de l'exécutif et des organes techniques de la CEDEAO. Leur attribution suit une logique de rotation afin d'assurer une représentation équitable et de renforcer la cohésion entre les 15 pays de l'espace communautaire.

Vers la Conférence des Chefs d'État en décembre

Les propositions issues des travaux d'Abuja seront transmises à la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement, prévue en décembre prochain. C'est à cette plus haute instance décisionnelle de la CEDEAO qu'il reviendra de valider officiellement la répartition et de procéder aux nominations.

Cette démarche illustre la volonté des dirigeants ouest-africains de consolider la gouvernance régionale par des pratiques inclusives et transparentes. Elle vise également à renforcer la légitimité des organes statutaires de l'organisation, dans un contexte marqué par des défis sécuritaires, économiques et sociaux qui exigent une coopération accrue entre les États membres.

En se réunissant à Abuja, les ministres confirment l'attachement de la CEDEAO à ses principes fondateurs d'intégration, de solidarité et de partage équitable des responsabilités. La mise en oeuvre réussie de cette rotation contribuera à renforcer la crédibilité de l'organisation et à préparer efficacement la mandature 2026-2030.

