Cote d'Ivoire: Éducation nationale - Le plus grand Cafop du pays inauguré à Anyama

Le Premier ministre a procédé, ce mardi, à l'inauguration du Cafop d'Abidjan-Anyama, le plus grand de Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique de l'Ouest.

Véritable symbole d'une Côte d'Ivoire en marche vers l'excellence éducative, le nouveau Cafop d'Abidjan-Anyama incarne la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, de faire de la formation du capital humain le moteur du développement national.

Implanté sur une superficie de sept hectares, le Cafop d'Abidjan-Anyama est un complexe ultramoderne comprenant 28 bâtiments, dont des amphithéâtres, 24 salles de classe, des salles spécialisées, une bibliothèque, des installations sportives, une école primaire et des logements pour les élèves-maîtres.

Entièrement financé par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 12,584 milliards de francs Cfa, il peut accueillir environ 1 000 apprenants, dont 500 en hébergement sur le site. Ce centre de référence vient renforcer la capacité nationale de formation des enseignants, contribuant ainsi à améliorer la qualité de l'éducation sur l'ensemble du territoire.

Le mardi 7 octobre 2025, lors de la cérémonie organisée sur le site du centre à Anyama-Ahouabo, le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Beugré Mambé, a rappelé que ce projet s'inscrit dans la volonté du Chef de l'État de faire du développement du capital humain une priorité nationale. « En plaçant l'éducation au coeur de son action, le Président Alassane Ouattara exprime sa conviction profonde : former la jeunesse, c'est bâtir un avenir prometteur pour la Côte d'Ivoire », a-t-il déclaré.

Robert Beugré Mambé a salué les progrès réalisés depuis 2011, avec la construction de plus de quatre nouveaux Cafop et la montée en puissance du réseau national, qui compte désormais 16 centres à travers le pays. Il a également réaffirmé l'ambition du gouvernement de faire de la Côte d'Ivoire un modèle africain de formation et de professionnalisation des enseignants -- des enseignants compétents, motivés et fiers de leur mission.

S'adressant aux enseignants, élèves-maîtres et partenaires du secteur éducatif, le Premier ministre a lancé un appel à l'unité et à la mobilisation : « L'école est notre bien commun, la clé de notre avenir collectif. Sa réussite exige l'engagement de tous, sans distinction d'origine, de religion ou d'appartenance politique. Mobilisons-nous, unis dans la paix, la cohésion sociale et la solidarité, pour porter toujours plus haut l'institution scolaire ivoirienne. En élevant la qualité de l'enseignement, nous élevons la Côte d'Ivoire tout entière. »

Prenant la parole, la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, le Professeur Mariatou Koné, a salué un projet ambitieux et structurant, soutenu par le Président de la République. Selon elle, ce 16e centre de formation « témoigne de la volonté du gouvernement de renforcer le capital humain et de promouvoir une éducation de qualité ».

Doté de technologies modernes, le Cafop d'Abidjan-Anyama s'inscrit dans un programme national visant à améliorer la qualité de l'enseignement et de la formation des maîtres à travers tout le pays.

Moment fort de la cérémonie : pour la première fois, les directeurs de Cafop ont reçu des véhicules de service. Ce don de l'État vise à améliorer la coordination et la supervision pédagogique.

Au nom des bénéficiaires, Konin Moïse, directeur du Cafop d'Abidjan-Anyama, a exprimé sa gratitude envers le gouvernement pour ce geste « qui facilitera l'accomplissement de leur mission ».

De son côté, le maire d'Anyama, Mme Fatim Bamba, s'est dite fière d'accueillir dans sa commune « le plus grand Cafop de Côte d'Ivoire », saluant un projet porteur d'espoir pour la jeunesse.

Cette inauguration, à laquelle ont pris part le ministre du Patrimoine, du Portefeuille de l'État et des Entreprises publiques, marque une étape majeure dans la modernisation du système éducatif ivoirien. Elle illustre la détermination du gouvernement à bâtir une école performante, inclusive et ouverte sur l'avenir.