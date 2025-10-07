Cote d'Ivoire: Transports terrestres - Les directions régionales mieux outillées à la mise en oeuvre des procédures de la Dgttc

La Direction générale des transports terrestres et de la circulation (Dgttc) a organisé, du 4 au 5 octobre 2025, un atelier de concertation pour d'harmoniser la mise en oeuvre de ses procédures au sein des directions régionales. Organisé à la Résidence Helma de Cocody Angré, l'atelier était placé sous la présidence du ministre des Transports, Amadou Koné, représenté par son directeur de Cabinet, Dioman Coné.

Les échanges ont porté sur les activités régaliennes et les activités concédées dans le secteur du transport terrestre et la mise en oeuvre du manuel de procédures de délivrance des documents de transport routier dans les Centres de gestion intégrée (Cgi). Au cours de ces assises, la Dgttc a également mis à la disposition des directions régionales, des outils numériques de gouvernance et de contrôle.

D'entrée de jeu, l'émissaire du ministre a dit toute l'importance que son mandant attache aux travaux. « Le ministre attend des recommandations fortes de cet atelier », a déclaré Dioman Coné.

Pour sa part, Dominique Kumassi, conseiller technique chargé des directions régionales, a salué la mobilisation des participants et encouragé une meilleure synergie d'action entre les services centraux et régionaux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À l'occasion, le directeur général des transports terrestres et de la circulation, Oumar Sacko, a exprimé son satisfécit quant à la qualité des échanges. Il a également procédé à la remise de matériel informatique à plusieurs directions régionales nouvellement créées, notamment celles de Dabou, Adzopé, Toumodi, Mankono et Touba.