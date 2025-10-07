Cote d'Ivoire: Loterie nationale - La Tranche Commune Entente 2025 lancée à Abidjan par la Lonaci

7 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

La Loterie nationale de Côte d'Ivoire (Lonaci) a procédé le lundi 6 octobre 2025, à Bietry, au lancement officiel de la campagne promotionnelle de la Tranche Commune Entente (Tce) 2025, afin de renforcer la solidarité entre les États membres du Conseil de l'Entente à travers des actions sociales. Cette année, c'est le Togo qui est le pays hôte.

A cet effet, le Togo bénéficiera d'une oeuvre sociale offerte par l'ensemble des loteries nationales du Conseil de l'Entente que sont la Côte d'Ivoire, le Togo, le Benin, le Burkina Faso et le Niger. « Après le centre de santé construit à Cotonou en 2024, c'est au tour du Togo de bénéficier cette année de cette oeuvre sociale pour un coût de 125 millions de Fcfa », a affirmé le directeur marketing et expérience client de la Lonaci, Check Oumar Diarra. Il représentait le directeur général de la Lonaci, Dramane Coulibaly. Il a par ailleurs expliqué que la Tranche Commune Entente vise à financer des projets à caractère social, culturel ou sportif dans les pays membres.

La cheffe de produit Loto Bonheur, Maïmouna Traoré Diefaga, a présenté les modalités du tirage Tce 2025, basé sur le jeu Loto 5/90, et a détaillé les conditions de participation pour les joueurs ivoiriens.

Elle a indiqué qu'en Côte d'Ivoire, les tirages se dérouleront les mardis 7, 14, 21 et 28 octobre, à 13 h et 13 h 30. Dix tickets gagnants seront tirés au sort après chaque jeu, dont les quatre premiers remporteront un voyage tous frais payés au Togo pour participer au super tirage final, retransmis sur la télévision nationale togolaise.

« En Côte d'Ivoire, les précédentes éditions ont permis la construction d'un centre de santé avec logement à Bouaflé en 2016 et d'un centre de santé intégré à Abobo en 2021. Dans deux ans, le pays accueillera de nouveau la Tce et bénéficiera, à son tour, d'une oeuvre sociale », a-t-elle précisé.

Le tirage final pour cette année est annoncé se faire le 28 novembre 2025, à Lomé.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

