Cote d'Ivoire: Hadj 2026/1447 H - Une nouvelle plateforme numérique pour des inscriptions fluides et transparentes

Le Commissariat du Hadj a présenté ce lundi 6 octobre 2025, à Abidjan, les grandes innovations du processus d'organisation du pèlerinage à La Mecque, édition 2026 (1447 H). Face à la presse, l'Imam Bachir Ouattara, Commissaire du Hadj, a annoncé la mise en service d'une nouvelle plateforme numérique : www.monhadj.ci, qui remplacera le système SYGEPCI.

Selon lui, ce changement vise à corriger les difficultés techniques rencontrées lors des inscriptions de l'édition 2025. « Avec cette nouvelle plateforme, nous garantissons une meilleure fluidité d'accès, une réduction des bugs et une transparence accrue grâce à la traçabilité numérique des inscriptions », a-t-il déclaré.

Un quota et un coût déjà fixés

Pour l'édition 2026, la Côte d'Ivoire bénéficie d'un quota national de 10 000 pèlerins, dont 7 000 pour le contingent étatique et 3 000 pour les opérateurs privés. Le coût du hadj pour le contingent étatique a été fixé à 3 250 000 FCFA. Le Commissariat précise que la répartition sera faite de manière équitable entre les régions et la diaspora, sur la base des données de représentativité fournies par l'Agence nationale de la statistique (ANSTAT).

L'ouverture officielle des inscriptions est prévue pour le samedi 11 octobre 2025 à 9h via la nouvelle plateforme. Suivront les consultations médicales pré-pèlerinage le mardi 14 octobre et le paiement du coût du hadj au Trésor Public avec prise d'empreintes le jeudi 16 octobre.

Pour l'identification en ligne, les candidats devront fournir une copie numérique d'une photo d'identité (≤ 5 Mo), une copie du passeport valide jusqu'au 31 décembre 2026, une copie du certificat de résidence ou, pour la diaspora, d'une carte consulaire ou titre de séjour.

Afin de garantir la transparence du processus, l'ensemble des inscriptions sera placé sous la supervision du Comité de Surveillance, de la Direction Générale des Cultes et du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité.

Après la conférence de presse, des leaders d'associations et de communautés ont également pris part à une séance d'information au Commissariat du Hadj, marquant ainsi le lancement officiel du compte à rebours vers le pèlerinage 2026, cinquième pilier de l'islam.