La ville de Guitry était ce week-end du 4 au 5 octobre 2025 au rythme de la finale du Tournoi départemental Alassane Ouattara, transformant la cité en une véritable scène de fête populaire. Mais au-delà de l'engouement sportif, cette rencontre a été marquée par un double hommage : celui adressé au ministre délégué chargé des Sports et du Cadre de vie, Adjé Silas Metch, et celui rendu à l'un de ses proches collaborateurs, Philippe Kragbé, fils du terroir.

C'est en effet à la résidence de ce dernier que le ministre a été accueilli avec faste, dans une ambiance chaleureuse où se mêlaient traditions et reconnaissance. Pour les populations de Guitry, honorer Adjé Silas Metch revenait aussi à célébrer leur enfant, Philippe Kragbé, qui a su ouvrir les portes de sa communauté à son patron.

Les notables ont d'ailleurs immortalisé ce moment en intégrant le ministre dans la tribu Dapka et en le revêtant du pagne traditionnel dida, symbole de respect et d'appartenance.

Au cours de la cérémonie, le ministre n'a pas manqué de rappeler le rôle fédérateur du sport. « Le sport est un instrument de rapprochement et de cohésion », a-t-il insisté. Mais son message fort fut l'éloge appuyé adressé à son collaborateur. « Philippe Kragbé est un travailleur acharné, un bosseur infatigable, un homme de devoir », a-t-il déclaré, sous les applaudissements nourris d'un public acquis à la cause.

Ces paroles ont résonné comme une vérité partagée. Ici, chacun connaît la rigueur et l'humilité de Philippe Kragbé, apprécié pour son attachement profond à sa terre natale et son engagement constant au service de l'État. Dans le regard du ministre, il ne s'agissait pas d'un simple compliment, mais bien de la reconnaissance officielle du rôle essentiel joué par un fils du pays dans la réussite collective.

Ainsi, cette journée festive n'a pas seulement consacré le football à Guitry. Elle a aussi mis en lumière l'importance d'un acteur local devenu trait d'union entre son peuple et les hautes sphères de la République : Philippe Kragbé, ce fils du terroir désormais encensé au-delà de sa communauté.