Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Les activités du mouvement ADO boys and girls lancées

7 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

La direction centrale de campagne chargée des jeunes a procédé le lundi 6 octobre 2025, au palais de la culture d'Abidjan-Treichville, au lancement des activités du mouvement ADO boys and girls. Et ce, en présence du président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo.

Devant plus de 5 mille jeunes, Mamadou Touré et ses deux associés, Myss Belmonde Dogo et Félix Anoblé, ont expliqué les enjeux liés à l'élection du 25 octobre 2025 avant de les mettre en mission.

La direction centrale de campagne chargée des jeunes a demandé à ces jeunes de poursuivre le travail d'amélioration de l'image du Président de la République, Alassane Ouattara.

Mamadou Touré a mis en mission ses filleuls, leur demandant de faire du porte-à-porte, comme ils l'ont fait pendant les élections présidentielles précédentes. « Les ADO boys et girls sont ces jeunes filles et hommes qui ne savent pas insulter, qui sont respectueux et qui sont positifs. A partir du vendredi 10 octobre, vous allez envahir toutes les grandes villes de Côte d'Ivoire, tous les quartiers, tous les espaces publics pour vendre celui que vous aimez. Ne répondez jamais aux provocations. Ado travaille, Ado ne parle pas beaucoup. Soyez des modèles », a-t-il indiqué.

Visiblement séduit par la mobilisation des jeunes, Adama Bictogo a félicité Mamadou Touré pour cette initiative. Il a profité de l'occasion pour rappeler l'excellent travail de développement abattu en 15 années. « Sortons massivement pour dire merci à Alassane Ouattara pour le don de soi et le sacrifice pour nous », a-t-il expliqué.

Le mouvement ADO boys and girls est né il y a 17 ans dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie jeunes du candidat Alassane Ouattara. C'est un mouvement dont la mission consiste à faire de la proximité en faisant la promotion des valeurs du candidat Ouattara et de son programme. Ces jeunes ont entre 18 et 30 ans, et sont des bénévoles qui iront partout pour vendre le candidat Ouattara.

