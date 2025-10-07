Cote d'Ivoire: Présidentielle - L'hommage des femmes au Président de la République

C'est un message d'unité et de reconnaissance que les femmes de Koumassi ont porté haut, en hommage au chef de l'État.

Le Collectif des Femmes Leaders de Koumassi a organisé, le samedi 4 octobre 2025, à la Place Inch'Allah de ladite commune, un meeting en hommage au Président de la République, Alassane Ouattara.

À cette occasion, Kouassi Coco Pauline, présidente du collectif, a exprimé la gratitude des femmes de Koumassi au Président Alassane Ouattara pour son action en faveur de la paix, du développement et de la promotion du genre. Selon elle, ce rassemblement s'inscrit dans une démarche de reconnaissance, de mobilisation citoyenne et de foi en l'avenir.

À en croire Kouassi Coco, ce collectif des femmes leaders de Koumassi est un mouvement apolitique. « Nous ne sommes pas les femmes d'un parti, mais les femmes d'une commune unie. À Koumassi, toutes les femmes, quelles que soient leurs appartenances politiques, se tiennent ensemble autour du ministre-gouverneur Cissé Ibrahima Bacongo et, à travers lui, autour du Président de la République », a-t-elle affirmé.

Elle a également rendu hommage à la présidente du Sénat, Kandia Kamissoko Camara, marraine de l'événement, ainsi qu'à la ministre Françoise Remarck, ministre de la Culture et de la Francophonie.

Saisissant l'opportunité, Kouassi Coco Pauline a lancé un appel à la participation des femmes de la commune à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Elle les a aussi exhortées à poursuivre les actions de sensibilisation pour des élections apaisées. « La voix de la femme est aujourd'hui puissante et cruciale. Elle n'est plus spectatrice, mais actrice, stratège et sentinelle de la démocratie. Depuis le début de l'année, nous parcourons les quartiers pour parler de paix et d'unité. Nous allons continuer, même pendant la campagne », a-t-elle déclaré.

Pour sa part, le maire de Koumassi, Narcisse Toussaint Poussin-Ballet, prenant la parole au nom de la coordination RHDP de Koumassi, a salué cette initiative des femmes. Pour lui, le Président Alassane Ouattara a fait « beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Il a rendu sa dignité à notre pays et lui a donné un visage moderne », a-t-il dit.

Par ailleurs, il a rappelé le lancement de la campagne du candidat du RHDP, qui se fera le 11 octobre 2025 à Daloa, ainsi que la distribution des nouvelles cartes d'électeurs, prévue du 10 au 20 octobre, invitant les électeurs à les retirer pour aller voter. « À Koumassi, nous devons aller chercher nos cartes et voter dans la paix. Peu importe le parti, celui qui aime la paix choisira le Président Alassane Ouattara », a-t-il conclu.