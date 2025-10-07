Cote d'Ivoire: Aménagement de la zone industrielle de Yamoussoukro - 4 comités de gestion des plaintes installés

Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de Diversification, accélération industrielle, compétitivité et emploi (Daice), soutenu par la Banque africaine de développement (Bad) et l'Africa growing together fund (Agtf), un atelier d'installation et de formation des comités de gestion des plaintes s'est tenu du 29 septembre au 3 octobre 2025, à Yamoussoukro.

Initié par la Société de gestion et de développement des infrastructures industrielles (Sogedi), en collaboration avec l'Unité de gestion du programme (Ugp-Daice), cet atelier avait pour objectifs la mise en place des comités de gestion des plaintes et le renforcement des capacités des acteurs locaux intervenants. Et ce, en vue d'une gestion participative, transparente et responsable des plaintes, griefs et conflits liés à la mise en oeuvre du programme.

Quatre comités de gestion des plaintes ont ainsi été installés à Yamoussoukro. Chaque comité est composé de représentants des communautés, des autorités locales et des parties prenantes concernées. Ces comités serviront de relais entre les populations et les institutions chargées de la mise en oeuvre du programme.

Des documents ont été remis aux secrétaires de chaque comité, à savoir des registres de plaintes, des procès-verbaux de réception, des accusés de convocation et des supports pratiques, afin de garantir la traçabilité, la transparence et la confidentialité dans le traitement des plaintes.

En outre, les participants ont pris part à plusieurs modules de formation portant sur le fonctionnement du Mécanisme de gestion des plaintes (Mgp), ordinaire et sensible, les procédures de réception et de traitement des plaintes, ainsi que les outils de suivi et de rapportage.

À l'issue de l'atelier, les participants ont salué la démarche inclusive et pédagogique adoptée tout au long des sessions de formation, ce qui leur a permis de mieux comprendre leurs rôles et responsabilités au sein du dispositif. Ils ont pris l'engagement d'assurer la mise en oeuvre efficace du Mgp.

Il convient de noter que cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet d'aménagement de la zone industrielle de Yamoussoukro, l'un des sites pilotes du programme Daice.

Bâtie sur une superficie de 70 hectares, cette zone industrielle fera l'objet d'aménagements destinés à accueillir de nouvelles entreprises.