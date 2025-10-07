Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Les guides religieux sensibilisés à préserver la paix à Divo

La 9e édition du pèlerinage de l'Église « Aime ton prochain comme toi-même » se tient du 4 au 8 octobre 2025 à Divo. Ce pèlerinage, visant à commémorer la mémoire du prophète fondateur, feu Botto Adaï, a été une occasion pour la Direction générale des cultes de sensibiliser tous les guides religieux du Lôh-Djiboua à l'importance de maintenir la paix en période électorale.

Au nom du directeur général des cultes, Mme Kouadio épouse Djè, directrice de la promotion de la liberté religieuse et de la laïcité, a animé une conférence autour du thème : « La contribution des leaders religieux au maintien de la paix en période électorale ».

Lors de cette rencontre, la conférencière a expliqué aux guides religieux, issus de toutes les obédiences de la ville, qu'ils représentent une autorité morale et spirituelle. Mettant l'accent sur la promotion du dialogue interreligieux, la médiation et la négociation de terrain, Mme Kouadio a invité les guides religieux à initier des actions de sensibilisation de masse pour véhiculer des messages de paix, d'unité et de réconciliation, ainsi que pour organiser des prières collectives ou oecuméniques, en vue de la préservation de la paix.

En conclusion, elle les a exhortés à garder une posture de neutralité durant la période électorale. Appréciant le thème, les guides religieux ont pris l'engagement de relever le défi du maintien de la paix durant le processus électoral.

Rappelons que les fidèles chrétiens de l'Église « Aime ton prochain comme toi-même » ont, au cours du pèlerinage, participé à plusieurs activités, dont des messes, des séances de prières et une procession à travers la ville.

Le dimanche 5 octobre 2025, la cérémonie officielle du pèlerinage s'est achevée par la célébration d'une grande messe dédiée à la paix et à la cohésion sociale.