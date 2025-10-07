Cote d'Ivoire: Hospitalité et solidarité - Près de 2 500 Km, 42 villes parcourus par Guillaume Kassi en auto-stop grâce au 'grand coeur' des Ivoiriens

Guillaume Kassi, plus connu sous le surnom de Barouche Kassi, a démontré l'hospitalité ivoirienne par un voyage légendaire en auto-stop débuté le 11 août 2025, à Dabou. Le voyageur a parcouru 42 villes et près de 2 500 Km à travers le pays. Ce voyage a été effectué afin de témoigner de l'hospitalité et de la solidarité qui caractérisent la Côte d'Ivoire.

Barouche Kassi a parcouru toutes ces villes grâce à la générosité des conducteurs de véhicules personnels, de camions de transport de marchandises, de cars, de taxis communaux, de motos et même d'un tricycle. Et Chaque étape pour lui, a été plus qu'un sourire, une expérience qui marque les esprits, car une belle âme rencontrée est devenue pour lui un souvenir gravé dans sa mémoire.

Au-delà de cette expérience personnelle, Guillaume Kassi souhaite transmettre un message plus large : « Dans un contexte parfois marqué par l'inquiétude, il est important de rappeler que la Côte d'Ivoire demeure le pays de l'hospitalité. Les Ivoiriens savent encore ouvrir leurs coeurs et partager ce qu'ils ont. »

C'est pourquoi, il lance un appel aux Ivoiriens et aux visiteurs étrangers : « Il faut croire en la générosité des populations, venir avec un coeur ouvert. Ce que l'on reçoit en retour dépasse toujours ce que l'on attendait. »

Le « grand coeur» des gens rencontrés, une grande aide

De l'île de Tiagba à Grand-Lahou où il a été accueilli par son premier bienfaiteur Jérémie, à Seydougou où le maire Vakaba lui a ouvert ses portes, en passant par Toulepleu où il a reçu les encouragements du préfet Bini Étienne, l'aventurier a multiplié les expériences d'entraide.

Au fil du parcours, une famille s'est particulièrement distinguée : les Bamba, dont le nom revenait comme un refrain de confiance et de fraternité dans plusieurs villes de l'Ouest et du Nord. « Les Bamba détiennent la palme d'or de l'hospitalité », a-t-il résumé avec humour.

Au cours de ces 42 jours de voyage, les autorités préfectorales lui ont été d'un grand soutien dans le cadre de la présentation de ses civilités afin de marquer sa présence dans la ville.

Le premier préfet l'ayant reçu et encouragé fut Traoré Amadou, préfet de Fresco. Ensuite à Sassandra, où il a été reçu par Mme Soro, la Secrétaire générale de la préfecture de ladite ville. « M. Yapi, Secrétaire général de la préfecture de Bloléquin m'a reçu et avait montré un grand intérêt pour ce tour de la Côte d'Ivoire. Diomandé Zoumanan, Secrétaire général de la préfecture de Tabou. Bini Étienne, préfet de Toulepleu ; Gueu Gilbert, préfet de Sinématiali ; Niangoran Rachelle Amoa, Secrétaire générale de la préfecture de Tanda ; Neh Bodjena; sous-préfet d'Adjoua, m'ont démontré soit par des conseils, par une contribution financière, par des contacts, un hébergement, leur générosité », s'est félicité le voyageur.

Il affirme que toutes ces personnes ont contribué à la réussite de ce voyage. « Le corps préfectoral à la main sur le coeur et représente bien l'Etat et son gouvernement dans leurs différentes localités », a soutenu Barouche Kassi.

L'aventurier a bouclé son voyage par Abidjan, après avoir visité successivement les villes de l'intérieur. Pour lui, ce périple n'est pas seulement une traversée géographique, mais une traversée humaine qui illustre la solidarité silencieuse qui unit les populations ivoiriennes.