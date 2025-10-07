Cote d'Ivoire: Élection 2025 - Le gouvernement fait plusieurs dons à la presse ivoirienne

Pour assurer une bonne couverture médiatique et garantir des élections transparentes, apaisées et démocratiques, conformément à l'engagement pris par le Chef de l'État, Alassane Ouattara, le ministre de la Communication et des Médias, Amadou Coulibaly, a, au nom du gouvernement, doté la presse ivoirienne de nombreux équipements. La cérémonie de remise s'est tenue le lundi 6 octobre 2025, dans les locaux de la Société nouvelle de presse et d'édition de Côte d'Ivoire (Snpeci), structure éditrice du quotidien Fraternité Matin.

À travers l'Agence de soutien et de développement des médias (Asdm), les médias publics et privés ont reçu un important lot de matériel : 10 véhicules, 50 motocyclettes pour la mobilité, 100 ordinateurs ainsi qu'un montant de 300 millions de Fcfa comme subvention d'exploitation pour la mobilité des engins.

Le ministre Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement, a expliqué que l'objectif principal de cette initiative est de renforcer les capacités techniques et opérationnelles des médias du pays.

Dans son allocution, il a souligné que ces équipements de pointe constituent des outils essentiels qui permettront à chaque journaliste, rédaction et organe de presse d'accomplir sa mission et de lutter efficacement contre la désinformation, de plus en plus répandue.

« Le gouvernement vous fait confiance. Il attend de vous rigueur, équité et responsabilité -- des valeurs qui fondent votre crédibilité et vous placent au-dessus de tous les diffuseurs d'informations qui s'improvisent journalistes avec la démocratisation des nouveaux médias », a-t-il déclaré.

Conscient des défis techniques persistants, le ministre a également rassuré que le gouvernement, à travers le ministère de la Communication et des Médias, apportera un appui spécifique, technique et financier, afin d'optimiser la qualité de diffusion et d'assurer une couverture équitable sur l'ensemble du territoire national par les radios.

Au nom des récipiendaires, Sidi Terha, président de la Conférence nationale des directions de publication de Côte d'Ivoire (Cndpci), a invité les bénéficiaires à utiliser la subvention pour améliorer le fonctionnement de leurs entreprises respectives.

Il a ajouté que les médias s'engagent à maintenir les standards les plus élevés de professionnalisme dans leurs publications, en respectant les principes d'objectivité, d'intégrité et de responsabilité pendant et après cette période électorale particulièrement intense en information.

Le président de l'Asdm, Méité Sindou, a, pour sa part, réaffirmé l'engagement de sa structure à oeuvrer aux côtés de l'État pour le bon fonctionnement de la presse en Côte d'Ivoire.

Réceptionnant la part de son entreprise, le directeur général de Fraternité Matin, Serge Abdel Nouho, a, à travers le ministre de la Communication et des Médias, remercié le gouvernement ivoirien pour son appui. Selon lui, ce geste traduit la volonté du gouvernement de soutenir concrètement les médias dans l'exercice de leur mission.

Notons qu'au total 81 organes de presse privés et trois médias publics ont bénéficié de ces dons.