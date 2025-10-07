En marge de la 80ème session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements (ANAPI) a activement pris part au Side Event de Haut Niveau "DRC Digital Nation 2030", présidé par le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cet événement a réuni plus de cent acteurs clés du secteur du numérique, parmi lesquels des Ministres, des Directeurs Généraux, des investisseurs ainsi que des représentants d'institutions internationales.

Dans son intervention intitulée : "Democratic Republic of Congo Investment Opportunities in the Digital Sector", la Directrice Générale de l'ANAPI, Mme Rachel Pungu Luamba, a présenté les nombreuses opportunités d'investissement offertes par la République Démocratique du Congo dans le domaine du numérique.

Elle a mis en avant les progrès réalisés dans le renforcement du cadre juridique et judiciaire, l'amélioration du climat des affaires et la promotion d'un environnement propice à l'innovation digitale.

La Directrice Générale de l'ANAPI a souligné le rôle stratégique du numérique comme moteur de la croissance économique, du développement social et de la modernisation de l'administration publique.

Elle a rappelé que la RDC dispose d'un environnement attractif pour les investisseurs, marqué par un taux de pénétration Internet 4G de 34,6 %, une téléphonie mobile 3G à 67,2 % et une couverture en fibre optique de 16 %.

Le Code du Numérique (Ordonnance-Loi n°23/010 du 13 mars 2023), a-t-elle rappelé, garantit, un cadre incitatif et sécurisé grâce à des exonérations fiscales et douanières, tout en renforçant la cybersécurité et la protection des données personnelles.

L'ANAPI, a-t-elle rassuré, joue pleinement son rôle de guichet unique pour accompagner les investisseurs à chaque étape de leur parcours.

Par ailleurs, Mme Rachel Pungu Luamba a mis en lumière un écosystème numérique congolais en pleine expansion, soutenu par des projets innovants portés par le secteur public et privé.

Ces initiatives traduisent la vitalité et le potentiel du marché congolais, et confirment la place de la RDC comme terre d'opportunités pour les investissements technologiques.

Il sied de rappeler que dans son allocution, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réaffirmé que le numérique constitue la clé pour libérer le potentiel de la RDC, créer des millions d'emplois et bâtir une prospérité partagée.

Le Chef de l'Etat a rappelé les trois piliers de la politique numérique nationale notamment, les infrastructures, le contenu et les usages ainsi que la gouvernance et la régulation, invitant les investisseurs à saisir sans délai les opportunités offertes par la RDC dans ce secteur d'avenir.

La participation de l'ANAPI à ce grand rendez-vous international a permis de traduire la vision politique du Chef de l'Etat en opportunités concrètes, de valoriser le cadre légal attractif et d'identifier un portefeuille d'investisseurs potentiels.

Dans la continuité, une cellule de suivi post-événement sera mise en place afin d'assurer l'accompagnement personnalisé des investisseurs et de promouvoir les avantages compétitifs du Code du Numérique.

Cette démarche s'inscrit dans la volonté du gouvernement de positionner la RDC comme une nation digitale, ouverte, inclusive et prospère.