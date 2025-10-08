Le festival a récompensé plusieurs talents prometteurs, tant du côté de la création cinématographique que de la critique.

La Presse -- La 13e édition du Festival National du Court Métrage Professionnel «Tunis Tout Court» s'est clôturée dimanche soir à la Maison de la culture Ibn-Rachiq à Tunis. Organisé par l'Atpcc, cet événement incontournable du paysage cinématographique tunisien a, une fois de plus, mis en lumière la richesse et la vitalité de la production locale en format court.

La cérémonie de clôture a été marquée par un moment d'émotion intense avec un hommage rendu à la mémoire du grand artiste tunisien Fathi Haddaoui, récemment disparu. Figure emblématique du théâtre et du cinéma en Tunisie, sa contribution à la culture nationale demeure inestimable.

Le festival a récompensé plusieurs talents prometteurs, tant du côté de la création cinématographique que de la critique. Voici les principaux prix décernés : Meilleur article critique à Fadwa Mdallel pour son texte «Seuils interdits : entre fantasme et fracture sociale !», un regard affûté sur les dynamiques sociales à travers le prisme du cinéma.

Meilleure participation à l'atelier d'écriture critique également attribuée à Fadwa Mdallel pour sa lecture analytique du film «373, rue Pasteur» de Ismaïl Louati. Le Prix de la contribution technique a été attribué à «373, rue Pasteur» de Ismaïl Louati. Le court «Koul Sana Marra» (Une fois par an) de Ali Marouane Chekki a reçu le prix du Meilleur scénario et celui de la Meilleure interprétation pour Ahmed Landolssi. Quant au prix de la Meilleure réalisation il a été attribué à Anis Lassoued pour son film «Loading».

Cette édition a présenté 16 courts-métrages, dont deux documentaires, sélectionnés parmi 56 films soumis à la compétition officielle. Si certains films ont su impressionner par leur inventivité et leur qualité visuelle, d'autres ont été critiqués pour la faiblesse de leur scénario. Le président du jury, Hadi Khalil, a souligné que le respect des exigences artistiques et techniques spécifiques au format court restait un défi pour nombre de participants.

Au-delà de la compétition, «Tunis Tout Court» s'impose comme une plateforme incontournable pour les jeunes réalisateurs et critiques tunisiens. Organisé par l'Atpcc, le festival ne se limite pas à la projection de films : il encourage également la réflexion critique, l'échange et la formation à travers des ateliers, des débats et des rencontres professionnelles.

Dans un pays où le cinéma demeure un outil puissant de narration sociale et politique, le court-métrage offre un espace de liberté, de création, et de provocation intellectuelle. À ce titre, le festival joue un rôle fondamental dans le renouvellement du langage cinématographique tunisien, tout en assurant une relève talentueuse pour l'avenir.