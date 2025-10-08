La 9ème journée de qualification au Mondial 2026 débute ce mercredi 08 octobre en Afrique. Alors qu'on entame ce dernier virage, plusieurs groupes offrent un suspense haletant. Voici le calendrier complet et les classements de tous les groupes.

Les classements

Groupe A : 1. Égypte (20 pts, +14), 2. Burkina Faso (15 pts, +12), 3. Sierra Leone (12 pts, +2), 4. Guinée-Bissau (10 pts, 0), 5. Éthiopie (6 pts, -4), et 6. Djibouti (1 pt, -24)

Groupe B : 1. Sénégal (18 pts, +10), 2. RD Congo (16 pts, +7), 3. Soudan (12 pts, +3), 4. Togo (7 pts, -4), 5. Mauritanie (6 pt, -5) et 6. Soudan du Sud (4 pts, -11).

Groupe C : 1. Bénin (14 pts, +4), 2. Afrique du Sud (14 pts, +3) 3. Nigeria (11 pts, +2), 4. Rwanda (11 pts, 0), 5. Lesotho (9 pts, -3), et 6. Zimbabwe (4 pts, -6)

Groupe D : 1. Cap-Vert (19 pts, +5), 2. Cameroun (15 pts, +10), 3. Libye (14 pts, +4), 4 Angola (10 pts, +1), 5. Maurice (5 pts, -8) et 6. Eswatini (2 pt, -12)

Groupe E : 1. Maroc (21 pts, +19), 2. Tanzanie (10 pts, 0), 3. Niger (9 pts, -2), 4. Zambie (6 pts, 0), 5. Congo (1 pt, -17) et 6. Érythrée (0 pt,0)

Groupe F : 1. Côte d'Ivoire (20 pts, +15), 2. Gabon (19 pts, +10), 3. Gambie (10 pts, +3), 4. Burundi (10 pts, +3), 5. Kenya (9 pts, +6) et 6. Seychelles (0 pt, -37)

Groupe G : 1. Algérie (19 pts, +12), 2. Ouganda (15 pts, +5), 3. Mozambique (15 pts, -3), 4. Guinée (11 pts, +2), 5. Botswana (9 pts, -3) et 6. Somalie (1 pt, -13)

Groupe H : 1. Tunisie (22pts, +13), 2. Namibie (15 pts, +8), 3. Liberia (11 pts, 0), 4. Guinée équatoriale (10 pts, -4), 5. Malawi (10 pts, -1) et 6. Sao Tomé-et-Principe (0 pt, -16)

Groupe I : 1. Ghana (19 pts, +11), 2. Madagascar (16 pts, +7), 3. Comores (15 pts, +1), 4. Mali (12 pts, +6), 5. Centrafrique (5 pts, -9) et 6. Tchad (1 pt, -16)

Calendrier complet de la 9ème journée

Horaires en GMT

Mercredi 8 octobre

13h

Eswatini - Angola ( Somhlolo Stadium à Lobamba)

Éthiopie - Guinée-Bissau ( Stade Amahoro à Kigali)

Libye - Cap-Vert (Stade international de Tripoli)

Maurice - Cameroun (Complexe sportif de Côte d'or à Saint-Pierre)

16h

Centrafrique - Ghana ( Stade Ben M'Hamed El Abdi à El Jadida)

Comores - Madagascar (Stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan)

Djibouti - Égypte (Stade Larbi Zaouli à Casablanca)

Sierra Leone - Burkina Faso (Complexe sportif Samuel Kanyon Doe à Monrovia)

Tchad - Mali (Stade olympique Maréchal Idriss Déby Itno à N'Djamena)

19h

Niger - Congo (Stade du 4 août à Ouagadougou)

Tanzanie - Zambie (Stade Amaan à Zanzibar)

Jeudi 9 octobre

13h

Burundi - Kenya (Stade Intwari à Bujumbura)

16h

Botswana - Ouganda (Stade Obed Itani Chilume à Francistown)

Libéria - Namibie (Complexe sportif Samuel Kanyon Doe à Monrovia)

Malawi - Guinée Équatoriale (Stade national Bingu à Lilongwe)

Mozambique - Guinée (Stade national de Maputo)

Somalie - Algérie (Stade Miloud Hadefi à Oran)

Vendredi 10 octobre

12h

Soudan du Sud - Sénégal (Stade de Djouba)

13h

Gambie - Gabon (Centre sportif international Moi à Kasarani)

Seychelles - Côte d'Ivoire (Complexe sportif de Côte d'or à Saint-Pierre)

Soudan - Mauritanie (Stade national Benjamin Mkapa à Dar es Salaam)

Togo - RD Congo (Stade de Kégué à Lomé)

16h

Lesotho - Nigeria (Stade Peter Mokaba à Polokwane)

Rwanda - Bénin (Stade Amahoro à Kigali)

Sao Tomé-et-Principe - Tunisie (Stade olympique de Rades)

Zimbabwe - Afrique du Sud (Stade Moses Mabhida à Durban)