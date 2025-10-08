Angola: Les diamants continuent d'attirer des immigrants de la RDC

Dundo — L'extraction de diamants et la contrebande de carburant demeurent les principales causes de l'immigration clandestine dans la province de Lunda-Norte, a rapporté ce mardi à Dundo, Alexandre Pereira, spécialiste au Bureau de communication institutionnelle et de presse du commandement provincial de la Police nationale.

Dans une interview accordée à la presse au sujet du mouvement migratoire de la semaine dernière, l'expert a souligné que ces phénomènes (extraction de diamants et contrebande de carburant) attirent des immigrants de la République démocratique du Congo (RDC).

Il a indiqué que, la semaine dernière, 645 immigrants de la RDC ont été rapatriés pour entrée et séjour irréguliers dans le pays, lors d'une petite opération menée aux postes frontières des municipalités de Luremo, Cuilo, Caungula, Camaxilo, Lóvua, Chitato, Dundo, Cambulo et Canzar.

Il a ajouté que les immigrants, dont 69 enfants, étaient installés dans des zones minières dans le but d'extraire des diamants.

Il a également exhorté la population à collaborer avec les autorités pour lutter contre l'immigration clandestine, la contrebande de carburant, l'exploitation minière et le trafic de diamants en les signalant.

La province de Lunda-Norte partage avec la RDC une frontière d'environ 770 kilomètres, dont 600 frontières terrestres et 170 frontières fluviales.