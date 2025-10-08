Afrique: L'Éthiopie lance son programme dans le cadre de la ZLECAf

Addis-Abeba — L'Éthiopie lancera officiellement le programme de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) le 9 octobre 2025, a annoncé aujourd'hui le ministère du Commerce et de l'Intégration régionale. Cette initiative vise à renforcer l'intégration économique et à dynamiser le commerce régional en Afrique.

Selon la ministre d'État au Commerce et à l'Intégration régionale, Yasmin Wohaberebi, l'Éthiopie a été parmi les premiers pays africains à ratifier l'accord de la ZLECA, se plaçant ainsi à l'avant-garde de la coopération économique continentale.

L'accord ambitionne de créer l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde, favorisant la croissance économique, réduisant la pauvreté et soutenant le développement durable, conformément à l'Agenda 2063 de l'Union africaine et aux Objectifs de développement durable des Nations Unies.

D'après Yasmin Wohaberebi, des préparatifs et discussions approfondis ont été menés pour assurer le déploiement efficace de la ZLECA, soulignant l'engagement de l'Éthiopie à renforcer ses échanges commerciaux avec le continent et à stimuler ses secteurs clés, tels que le café, les céréales, la viande, les épices, les légumes et les fruits.

L'accord prévoit une réduction progressive des droits de douane de 90 %, ce qui devrait accroître la compétitivité de l'Éthiopie, consolider les chaînes d'approvisionnement régionales et ouvrir de nouvelles opportunités pour les entreprises, les entrepreneurs et les jeunes.

Il comprend également des mesures pour résoudre les différends commerciaux, protéger la propriété intellectuelle, promouvoir le commerce numérique et favoriser la participation des femmes dans les affaires.

En tant que pays hôte de l'Union africaine, l'Éthiopie joue un rôle stratégique dans la coordination des activités de la ZLECA sur le continent.

La ministre d'État a ajouté que le lancement permettra aux commerçants et aux citoyens éthiopiens d'accéder à des biens et services de meilleure qualité, augmentant ainsi les recettes nationales.

Ce programme intervient au moment où les réductions tarifaires et les cadres réglementaires nécessaires sont finalisés, ce qui devrait renforcer la position de l'Éthiopie sur les marchés africains et mondiaux tout en stimulant la croissance économique et la coopération régionale.

À ce jour, 55 pays africains ont signé la ZLECA, représentant une population de plus de 1,4 milliard de personnes et un PIB total de plus de 3 400 milliards de dollars américains.