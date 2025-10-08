Afrique Centrale: La présidentielle au Cameroun vue dans les pays voisins

Plusieurs pays voisins dont le Tchad, la Centrafrique et le Congo, suivent de près ce rendez-vous politique, tant leurs destins sont liés à celui du Cameroun.

À N'Djamena, Bangui ou Brazzaville, tous les regards seront tournés ce week-end vers Yaoundé. Le Cameroun n'est pas seulement un pays pivot de la sous-région, il est aussi une porte d'entrée commerciale pour ses voisins enclavés.

Pour le Tchad par exemple, plus de 80% des importations transitent par le port de Douala. La Centrafrique dépend également de cet axe stratégique pour ses approvisionnements, tandis que le Congo-Brazzaville entretient d'intenses échanges transfrontaliers.

La question sécuritaire

Au-delà des calculs économiques, il y a aussi une dimension sécuritaire et sociale. Ddes milliers de commerçants, transporteurs et étudiants circulent chaque jour entre le Cameroun et ses voisins.

"Tout changement de système en place au Cameroun pourrait affecter, dans un sens comme dans l'autre, la vie économique mais la vie tout court aussi, au Tchad. Au-delà de l'économie, aujourd'hui la question sécuritaire constitue un lien très fort qui unit le Tchad au Cameroun, notamment avec la mutualisation des efforts dans la lutte contre le terrorisme de Boko Haram. Alors si l'élection présidentielle du 12 octobre marque une rupture avec le système actuellement en place, peut-être qu'il faudrait s'attendre à un renouvellement des rapports autour de la gestion commune de la lutte contre le terrorisme", estime Yamingué Betinbaye, sociologue et analyste tchadien.

Rôle pivot dans la sous-région

Le Cameroun joue un rôle pivot dans l'espace CEMAC, dont il représente près de 40% du PIB. Une instabilité politique ou institutionnelle se répercuterait immédiatement sur les équilibres régionaux, selon Aboubacar Dewa, journaliste camerounais.

"Le Cameroun joue un rôle de verrou stratégique dans la stabilité du bassin du Lac Tchad et de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale. Vous savez, une élection apaisée et crédible renforcerait donc la confiance régionale tandis qu'une crise politique pourrait fragiliser les équilibres, notamment au Tchad et en République Centrafricaine. Sur le plan socio-économique, la continuité ou le changement au sommet de l'Etat [camerounais] aura un impact direct sur la politique économique du Cameroun et donc sur les échanges commerciaux, les corridors logistiques et la coopération énergétique régionale."

Ce 12 octobre, le choix des Camerounais sera scruté par toute l'Afrique centrale. Car, au-delà des simples frontières du Cameroun, c'est toute la sous-région qui joue son avenir.