Afrique: Folies de mode - Mode et cinéma africain au coeur de la 13e édition

La conférence de presse de lancement de la 13e édition des folies de mode s'est tenue le mardi 7 octobre à Ouagadougou. Cette rencontre a permis au comité d'organisation de dévoiler les grandes lignes de cet évènement annuel, place cette année sous le signe de l'union entre la mode et le cinéma africain.

Placée sous le thème : « mode et cinéma africain - l'union des esthétiques et des récits », cette 13e édition de la grande messe de la mode fera découvrir au public des créateurs de mode burkinabè et africains collaborant avec des cinéastes pour créer des univers visuels forts. « Notre thème est une invitation à explorer comment les vêtements deviennent des personnages et comment les costumes racontent l'histoire, les luttes, les rêves... », a expliqué Sébastien Bazemo, promoteur de l'évènement.

L'évènement se tiendra les 7 et 8 novembre 2025 au sein de la capitale burkinabè. Deux grands axes ponctueront cette célébration : le grand défilé de mode prévu le 7 novembre et la soirée blanche du 8 novembre, dédiée à la promotion de la paix au Burkina. Pour lui, l'ambition est claire : « depuis toujours, le cinéma est un miroir de nos réalités, un espace d'expression, de narration, d'émotion.

La mode, elle, incarne l'esthétique, la personnalité, l'identité. Aujourd'hui, ces deux mondes se croisent et se nourrissent mutuellement. Cette édition donnera la part belle aux acteurs parce qu'on les verra défiler pour la première fois ».Sébastien Bazemo a tenu à souligner l'importance de la professionnalisation et de la rigueur dans le secteur. Répondant aux critiques sur le manque de glamour dans certains défilés locaux, il a précisé : « aujourd'hui, tout le monde se fait appeler styliste, mais la mode doit rester un métier. Nous sélectionnons les créateurs qui ont le savoir-faire, le personnel et la capacité de valoriser l'image du Burkina Faso ».

Le partenaire officiel de l'évènement, Abdoul Aziz Nassa, directeur général d'une société de vente de véhicules, a également pris la parole pour rappeler l'engagement de son entreprise dans la promotion de la créativité nationale. « L'automobile et la mode ont plus de points communs que l'on pourrait penser. Tous deux reposent sur le style, le détail, l'esthétique et la performance. À travers ce partenariat, nous démontrons que l'entreprise burkinabè peut être un acteur culturel de premier plan », a-t-il déclaré.

La conférence de presse s'est achevée avec un mini-défilé de mode, pour donner aux journalistes un aperçu de la créativité et du talent que promet la 13e édition de Folies de Mode.