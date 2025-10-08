Le Ministre de l'Accès Universel à l'Eau et à l'Énergie, M. Philippe Tonangoye, a présidé, le lundi 6 octobre 2025, la cérémonie de signature d'un protocole d'accord (MOU) entre le Gouvernement gabonais et la société italienne Todini Costruzioni Generali S.p.A., représentée par M. Maurizio Csantini, membre du Conseil d'administration en charge des relations extérieures.

Cet accord porte sur la réalisation des études de construction des barrages hydroélectriques de Booué et de Tsengué-Lélédi, deux projets structurants qui s'inscrivent dans la vision du Chef de l'État, S.E Brice Clotaire Oligui Nguema visant à garantir au Gabon une souveraineté énergétique durable.

Les futurs ouvrages permettront d'accroître la capacité nationale de production électrique, de sécuriser l'approvisionnement et de favoriser l'électrification des zones rurales.

À travers ce partenariat, le Ministère de l'Accès Universel à l'Eau et à l'Énergie réaffirme son engagement à déployer des solutions énergétiques fiables, équitables et durables, contribuant ainsi à la réussite du programme d'accès universel à l'énergie et à la transition verte du Gabon.