Gabon: Le pays prépare son avenir énergétique - Signature du protocole d'accord pour les barrages de Booué et Tsengué-Lélédi

7 Octobre 2025
Gabonews (Libreville)
Par MAUEE

Le Ministre de l'Accès Universel à l'Eau et à l'Énergie, M. Philippe Tonangoye, a présidé, le lundi 6 octobre 2025, la cérémonie de signature d'un protocole d'accord (MOU) entre le Gouvernement gabonais et la société italienne Todini Costruzioni Generali S.p.A., représentée par M. Maurizio Csantini, membre du Conseil d'administration en charge des relations extérieures.

Cet accord porte sur la réalisation des études de construction des barrages hydroélectriques de Booué et de Tsengué-Lélédi, deux projets structurants qui s'inscrivent dans la vision du Chef de l'État, S.E Brice Clotaire Oligui Nguema visant à garantir au Gabon une souveraineté énergétique durable.

Les futurs ouvrages permettront d'accroître la capacité nationale de production électrique, de sécuriser l'approvisionnement et de favoriser l'électrification des zones rurales.

À travers ce partenariat, le Ministère de l'Accès Universel à l'Eau et à l'Énergie réaffirme son engagement à déployer des solutions énergétiques fiables, équitables et durables, contribuant ainsi à la réussite du programme d'accès universel à l'énergie et à la transition verte du Gabon.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.