Togo: Continuité de l'Etat

A quand un nouveau gouvernement ? Cette question ne taraude pas vraiment Éric Dupuy, le porte-parole de l'ANC (opposition).

'Vu la Constitution de la Ve République, c'est une situation normale. Il n'y a pas de quoi s'alarmer », a-t-il déclaré mardi au micro d'une radio privée.

Selon M. Dupuy, le texte fondamental adopté en mai ne contient aucune disposition claire sur la formation du gouvernement, contrairement à la Constitution de 1992.

'Dans le chapitre III relatif à l'exécutif, la nouvelle loi se limite à énumérer les composantes du gouvernement : Président du conseil, ministres d'État, ministres délégués et secrétaires d'État. Mais elle reste muette sur les modalités de leur nomination', précise l'opposant.

Il va même plus loin : 'Aucun texte n'oblige Faure Gnassingbé à constituer un gouvernement. Il n'a pas besoin de ministres. C'est lui qui dirige tout. Il lui suffit de s'entourer de quelques amis'.

Ce flou constitutionnel n'est pas une faille : c'est un choix assumé du régime, estime M. Dupuy.

Le président du Conseil peut s'appuyer sur de nombreux conseillers pour faire tourner l'équipe gouvernementale.

Le gouvernement démissionnaire assure la continuité de l'Etat en gérant les affaires courantes.