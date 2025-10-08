Comment créer des emplois en Afrique subsaharienne ? La croissance économique reste soutenue et reprend même de la vigueur, avec 3,8% d'augmentation du PIB régional, attendue en 2025. Mais cette croissance ne se traduit pas en métiers qualifiés pour les jeunes africains, déplore la Banque mondiale. Or, ils seront 620 millions de plus sur le marché du travail en 2050. Il y a donc urgence à changer de modèle de croissance et, juge l'institution financière, à le baser sur le développement des entreprises africaines.

Un point de croissance du PIB en Afrique subsaharienne ne crée que 0,04 point d'emploi salarié, déplore la Banque mondiale. Le taux d'activité y est pourtant parmi les plus élevés au monde, 75% chez les hommes, 65% chez les femmes, mais la majorité des nouveaux entrants sur le marché africain du travail rejoignent le secteur informel. Des unités indépendantes ou familiales qui n'ont pas la taille critique pour créer de l'emploi en nombre ni en qualité, pour faire croître les revenus et réduire la pauvreté.

Selon les économistes de l'institution, il est urgent de changer le modèle de croissance, trop basé sur les échanges de matières premières, pour enfin développer les moyennes et les grandes entreprises africaines.

Former la main d'oeuvre, développer les infrastructures, l'absence d'énergie fiable et abordable coûterait jusqu'à 14 points de pourcentage de taux d'emploi. Développer les solutions locales de financement ferait baisser le coût du capital. Harmoniser les régimes fiscaux et réglementaires ouvrirait des perspectives aux entreprises africaines, à l'étroit sur leur marché national. Éradiquer la corruption lèverait par ailleurs l'obstacle aux marchés publics.

Car de la transformation alimentaire, au tourisme-hôtellerie, en passant par les soins de santé, le logement et la construction, les services numériques, l'industrie manufacturière ou l'aval minier, les secteurs prometteurs ne manquent pas en Afrique subsaharienne.