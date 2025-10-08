Sénégal: Les consommateurs se mobilisent face à la flambée des prix de l'électricité

8 Octobre 2025
Radio France Internationale
Par Léa-Lisa Westerhoff

Au Sénégal, depuis quelques semaines, de plus en plus de consommateurs se plaignent d'une flambée des prix de l'électricité et d'un manque de transparence du système de facturation du fournisseur d'électricité, la Sénelec. Le système de compteur prépayé, utilisé par 72 % des 2,3 millions de clients du pays, est au coeur des critiques en raison de son opacité. Ce 7 octobre, un collectif de citoyen Noo lank a tiré la sonnette d'alarme.

Au Sénégal, des Petites et moyennes entreprises sont obligées de se passer de courant plusieurs heures par jour, mais aussi des associations ou des particuliers incapables de payer leurs factures, à en croire le secrétaire général du collectif Noo lank (nous refusons en wolof), les plaintes se multiplient depuis un mois, explique Seydina Mouhamed Diallo. « On a reçu des centaines de plaintes pour dire la vérité. Des plaintes à travers nos réseaux. Il y a même une pétition qui a été lancée. La hausse aujourd'hui, c'est sur les tarifs. par exemple, celui qui a acheté pour 5 000 francs CFA, il devait avoir 53 kilowattheures, mais aujourd'hui, il n'a que 30 kilowattheures ».

Sollicitée, la commission de régulation du secteur de l'énergie assure qu'aucune hausse des tarifs de l'électricité n'a été enregistrée depuis décembre 2023. Mais au vu des nombreuses réclamations, le régulateur a promis d'ouvrir une enquête indépendante sur les systèmes de comptage et de facturation du fournisseur d'électricité. Pour Seyndina Mouhamed Diallo c'est une urgence au vu de l'opacité du système surtout pour les compteurs prépayés utilisés par 70% des consommateurs.

« Il y a un audit interne qui doit être fait au niveau de la Sénelec, parce qu'aujourd'hui, la Sénélec ne peut pas camper sur sa position et dire qu'il n'y a pas eu de hausse alors que la population dit autre chose. Alors ce déphasage-là, il faut qu'on puisse comprendre cela.

L'électricité plus chère que dans les pays voisins

Avec un tarif moyen de 127 francs CFA par kilowattheure, l'électricité sénégalaise reste plus chère que dans les pays voisins, comme la Côte d'Ivoire où le prix est de 87 francs CFA a reconnu le président du conseil d'administration de la Senelec Habib Sy dans un entretien avec la presse sénégalaise.

Ce vendredi 9 octobre, les membres du collectif, créé en 2019 pour protester déjà contre une hausse des tarifs de l'électricité, doivent rencontrer le ministre de l'Énergie, du pétrole et des mines, Birame Souleye Diop. Si la situation ne s'améliore pas pour les consommateurs, ils promettent une manifestation nationale, le 17 octobre.

