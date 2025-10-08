Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 08 octobre 2025

Résultats des locales 2025 au Gabon : Majorité confortable pour l’UDB

Les résultats des élections locales tenues concomitamment avec les législatives le 27 septembre dernier sur l’ensemble du territoire Gabonais, publiés mardi 07 octobre 2025 par le Ministère de l’Intérieur, donnent une majorité confortable à l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB, au pouvoir).

L’UDB devra diriger toutes les collectivités locales du pays à l’instar de l’hôtel de ville de Libreville, la plus grande municipalité du Gabon. Globalement, le parti présidentiel a obtenu 62 conseillers élus dans les 6 arrondissements de la capitale gabonaise, contre 27 sièges pour le Parti démocratique gabonais (PDG, ancien parti au pouvoir) arrivé en seconde position. Le Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM) d’Alexandre Barro Chambrier ferme la marche du podium avec 10 élus municipaux. (Source Gabonactu.com)

Le Bénin entre dans une nouvelle ère de gouvernance numérique avec e‑commune

Le Bénin a franchi un nouveau cap dans sa transformation digitale avec le lancement officiel de e‑commune, une plateforme numérique dédiée aux services municipaux. Portée par le ministère du Numérique et de la Digitalisation, cette initiative a été dévoilée le 30 septembre 2025 par la ministre Aurélie Adam Soulé Zoumarou lors d’une cérémonie solennelle à Cotonou.

La plateforme marque une rupture décisive avec la bureaucratie traditionnelle. Elle permet aux citoyens de certaines communes pilotes — Porto-Novo, Lokossa et Djougou — d’effectuer en ligne plusieurs démarches administratives, jusque-là chronophages et souvent sources de frustration.

Les demandes d’autorisation pour des sorties de mineurs, d’inhumations, de manifestations sportives ou éducatives, ou encore de cérémonies cultuelles peuvent désormais se faire à distance, via une interface numérique sécurisée. L’enjeu est clair : réduire les déplacements, éliminer les files d’attente et faciliter l’accès aux services publics pour tous. (Source afriqueitnews.com)

Mali : Les autorités tentent d'endiguer les pénuries de carburant

Depuis plusieurs jours, les habitants de la capitale malienne peinent à se procurer de l’essence. Les stations-service sont débordées, certaines totalement à sec.

L’origine de cette pénurie remonte à l’ouest du pays, où les villes de Kayes et Nioro du Sahel sont placées sous blocus par les terroristes du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM). Les convois de carburant, régulièrement attaqués, n’arrivent plus à approvisionner Bamako.

Bakary Coulibaly, qui revend de l’essence dans un petit kiosque en bord de route, a dû cesser son activité : Tous ces gens sont ici pour chercher du carburant. Avant, on pouvait en trouver partout, mais maintenant, même les stations n’en ont plus, explique-t-il, impuissant. (Source Africanews)

Présidentielle au Cameroun: Premier meeting de Paul Biya dans le nord à cinq jours du scrutin

Sept ans après sa dernière visite à Maroua, c’était également dans le cadre d’une campagne présidentielle, Paul Biya était de retour dans cette ville du nord hier pour son premier meeting depuis le début de la campagne.

Une tradition pour le président camerounais, qui a choisi à six reprises de lancer sa course électorale dans le septentrion. Cependant, la sérénité qui caractérisait souvent l'alliance entre Paul Biya et cette région est aujourd'hui ébranlée selon les observateurs, … la rupture avec des partis alliés ayant Fragilisé cette relation.

Malgré tout, les militants qui ont fait le déplacement au stade Yaya Daïrou ont tenu à rappeler leur attachement à « l'homme du renouveau », comme le qualifient ses partisans. (Source RFI)

CAN 2025 : Le patron du football africain « confiant », malgré les manifestations au Maroc

Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, est « absolument convaincu que la [Coupe d’Afrique des nations] se déroulera comme prévu ». Elle doit débuter le 21 décembre et s’achever le 18 janvier 2026 dans le royaume chérifien.

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, s’est dit lundi 6 octobre « absolument confiant » quant à la tenue de la Coupe d’Afrique des nations, qui doit se dérouler en fin d’année au Maroc, théâtre depuis plus d’une semaine de manifestations quotidiennes contre le gouvernement.

Les jeunes Marocains sont descendus dans la rue dimanche pour la neuvième nuit d’affilée afin de réclamer la fin de la corruption et un changement de gouvernement. (Source Le Monde Afrique)

Togo: FNFI - Plus de 1,9 million de crédits et un taux de remboursement record

Le Fonds national de la finance inclusive (FNFI) continue de jouer un rôle moteur dans l'élargissement de l'accès au financement.

À l'issue des neuf premiers mois de l'année 2025, le mécanisme affiche un bilan en nette progression, tant en volume de crédits qu'en performance financière.

Depuis sa création en 2014 jusqu'à début janvier 2025, le FNFI avait déjà permis l'octroi de plus de 1,869 million de crédits pour un montant global de 109,83 milliards de Fcfa. (Source togonews)

L'Afrique de l'Ouest se dote d'un plan stratégique contre la sécheresse

La lutte contre la sécheresse et l'insécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest était au coeur d'un atelier de haut niveau organisé du 6 au 8 octobre 2025 à Grand-Bassam. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la 40e Journée du Comité inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (CILSS).

Organisé par le Ministère délégué auprès du Ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, à travers la Direction générale des politiques d'intégration, l'atelier a réuni des experts issus des ministères sectoriels, des institutions et centres de recherche. Pendant trois jours, les participants plancheront sur l'évaluation et la mise en oeuvre du plan d'action régional du CILSS. (Source Fratmat)

Djibouti révise à la hausse ses prévisions budgétaires pour 2025

Le Conseil des ministres djiboutien, réuni ce mardi 7 octobre 2025 sous la présidence du chef de l’État Ismaïl Omar Guelleh, a adopté le projet de loi portant règlement définitif du budget 2024 et le projet de loi de finances rectificatif pour l’exercice 2025, présentés par le ministre du Budget.

Selon le rapport présenté en séance, les comptes définitifs de l’État pour 2024 sont arrêtés à 145,1 milliards de FDJ (environ 816,7 millions USD) de recettes, soit 19 % du PIB, et 167,7 milliards de FDJ (943,7 millions USD) de dépenses.

Les recettes fiscales atteignent 85,1 milliards de FDJ (479,1 millions USD), tandis que les recettes non fiscales s’élèvent à 42,5 milliards de FDJ (239,1 millions USD), portées par la hausse des loyers militaires et des dividendes publics. Les dons représentent 7,6 milliards de FDJ (42,8 millions USD) et les produits financiers 10 milliards de FDJ (56,3 millions USD). (Source Apanews)

Burkina Faso : La libération de deux militants du Balai citoyen relance le débat sur les libertés publiques

Après plus d’un an d’inquiétudes et de silence, deux membres du mouvement citoyen burkinabè Balai citoyen, Aboudou Rasmané Zinaba et Bassirou Badjo, ont été remis en liberté ce 6 octobre 2025.

Cette libération, bien que saluée par les organisations de défense des droits humains, fait ressortir les restrictions sur les libertés publiques et les inquiétudes liées aux disparitions forcées dans un contexte politique de plus en plus militarisé.

Arrêtés dans des conditions floues les 20 et 21 février 2024 à Ouagadougou par des hommes en civil, Zinaba et Badjo avaient disparu sans que leurs proches ni leur organisation n’aient de nouvelles pendant plusieurs mois. (Source Afrik.com)

Burundi: Une personne sur dix est en situation d'insécurité alimentaire aiguë

Près de 1,17 million de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë au Burundi, soit 10 % de la population totale de ce pays d'Afrique de l'Est situé dans la région des Grands Lacs.

Selon le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), la situation est surtout préoccupante dans la Zone de moyens d'existence (ZME) de l'Est, à la frontière avec la Tanzanie.

L'insécurité alimentaire aiguë (phase 3 de l'IPC) est synonyme de déficits de consommation alimentaire et d'une malnutrition aiguë. Au cours de cette phase, les familles ont recours à des stratégies d'adaptation à la crise, telles que la vente de biens essentiels à la subsistance. (Source UN News)







