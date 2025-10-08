Tunisie: Huile d'olive, dattes et grandes cultures - Les priorités de l'UTAP pour 2025

L'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche (UTAP) a appelé, mardi, à conjuguer les efforts de l'ensemble des intervenants (producteurs, transformateurs, exportateurs) afin d'assurer la réussite de la saison oléicole 2025. Cet appel a été lancé lors de la réunion de son bureau exécutif élargi, tenue samedi à Kairouan.

Dans un communiqué publié à l'issue de cette réunion, l'UTAP a exhorté l'Office national de l'huile à assumer pleinement son rôle de régulation dans ce secteur stratégique et invité les banques à mettre à disposition les financements nécessaires pour accompagner les différents acteurs de la filière.

L'organisation agricole a, par ailleurs, suggéré de réorienter une partie des subventions accordées aux huiles végétales importées vers le soutien à la consommation de l'huile d'olive, tout en appelant à l'exploration de nouveaux marchés d'exportation.

Sur un autre plan, l'UTAP a insisté sur l'importance d'engager rapidement les préparatifs de la saison des dattes et de fixer, dans les plus brefs délais, un prix de référence avantageux pour les producteurs.

S'agissant des grandes cultures, l'organisation a souligné la nécessité de valoriser les semences sélectionnées disponibles et de garantir aux agriculteurs l'accès aux engrais nécessaires.

Enfin, tout en saluant le rôle des autorités dans la lutte contre la pêche illégale, l'UTAP a appelé à une révision du système de terminaux de surveillance des navires de pêche.