Tunisie: Kairouan se prépare à lancer ses premières transplantations rénales

Le directeur régional de la santé à Kairouan, Mâamar Hajji, a annoncé que le gouvernorat s'apprête à lancer les premières opérations de transplantation rénale au sein du service de chirurgie Al Aghaliba.

Dans une déclaration à l'agence TAP, il a précisé que l'autorisation de prélever des organes sur des donneurs a été accordée depuis près d'un an, ouvrant la voie à cette nouvelle étape dans le domaine des greffes.

Hajji a rappelé qu'une opération de prélèvement d'organes a été effectuée récemment à l'hôpital universitaire Ibn El Jazzar, sur un donneur en état de mort cérébrale, avec le consentement de sa famille. Cette intervention a été réalisée sous la supervision du Centre national pour la promotion de la transplantation d'organes et de l'hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir.

Les organes prélevés ont permis de réaliser deux greffes rénales avec succès : la première à l'hôpital universitaire Sahloul de Sousse, au profit d'un patient âgé de 32 ans, et la seconde à l'hôpital Charles Nicolle de Tunis, pour un jeune de 18 ans.

Selon le directeur régional, près de 400 patients atteints d'insuffisance rénale dans le gouvernorat de Kairouan sont actuellement soumis à l'hémodialyse, entre hôpitaux publics et centres privés, dont un grand nombre nécessite une greffe pour améliorer leur qualité de vie.

La région réalise également une centaine de prélèvements de cornée et une dizaine de prélèvements de têtes fémorales chaque année, ces dernières étant greffées dans d'autres hôpitaux universitaires.

Hajji a insisté sur la nécessité d'intensifier les campagnes de sensibilisation autour du don d'organes, soulignant que ce geste permet de sauver de nombreuses vies.