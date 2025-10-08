Tunisie: Zanzeri préside un Conseil ministériel sur les réformes financières structurelles

La cheffe du gouvernement Sara Zafrani Zanzeri a présidé, mardi matin au Palais de la Kasbah, un Conseil ministériel consacré aux réformes financières structurelles, visant à instaurer davantage de justice sociale et un développement équitable, a indiqué la présidence du gouvernement dans un communiqué.

En ouverture des travaux, Zafrani Zanzeri a souligné l'importance de ces réformes pour concrétiser la politique nationale et les orientations du président de la République Kais Saïed, insistant sur la nécessité de concilier le rôle social de l'État et le soutien à la croissance économique.

La même source a précisé que ces réformes tiennent compte de la conjoncture nationale et internationale et s'appuient sur les principes constitutionnels garantissant un développement juste entre régions et citoyens, ainsi que l'accès aux services essentiels tels que la santé, l'éducation, le transport et les infrastructures publiques.

La ministre des Finances, Mechkat Salama El Khaldi, a présenté un exposé détaillant les politiques prévues en matière de dépenses publiques et de mobilisation des ressources de l'État. Ces politiques visent notamment à créer des emplois, réduire le chômage, simplifier les procédures, soutenir les sociétés communautaires, renforcer le pouvoir d'achat et encourager l'investissement régional.

Les réformes prévoient également la restructuration des entreprises publiques, le soutien aux secteurs stratégiques comme l'agriculture, la santé, le transport et l'éducation, ainsi que la consolidation de la transition énergétique et écologique.

Elles mettent enfin l'accent sur la lutte contre l'évasion fiscale, l'intégration de l'économie parallèle, l'élargissement de l'assiette fiscale et la mobilisation des Tunisiens à l'étranger pour investir en Tunisie.