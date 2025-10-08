Tunisie: L'IPSI lance un « Club Green » pour promouvoir le journalisme environnemental

7 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

L'Institut de Presse et des Sciences de l'Information (IPSI) a lancé lundi son « Club Green », une initiative dédiée au journalisme et à la communication environnementale, visant à sensibiliser, former et fédérer des acteurs engagés en faveur d'un avenir durable.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, l'IPSI indique que ce club s'inscrit dans le cadre de son engagement en faveur du développement durable et s'aligne sur les valeurs portées par la Chaire UNESCO. Il cible particulièrement trois Objectifs de Développement Durable (ODD) : l'Objectif 5 (Égalité entre les sexes), l'Objectif 11 (Villes et communautés durables) et l'Objectif 13 (Lutte contre les changements climatiques).

Adoptés en 2015 par l'ensemble des États membres des Nations Unies, les 17 ODD constituent un programme mondial visant à éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous d'ici 2030. Le « Club Green » de l'IPSI entend contribuer à cette feuille de route à travers la formation de journalistes et de communicateurs sensibles aux enjeux écologiques et sociaux.

