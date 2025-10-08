Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - La MONUSCO soutient l'installation d'un nouveau siège pour les services sociaux et de genre à Oicha

communiqué de presse

Les services du Genre, Famille et Enfants, des Affaires sociales et de la Coordination des jeunes disposent désormais d'un nouveau siège fonctionnel à Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, au Nord-Kivu.

Ce projet, financé par la MONUSCO dans le cadre de ses actions à impact rapide (QIP), contribue à restaurer l'autorité de l'État et à promouvoir la cohésion sociale dans cette région longtemps marquée par les violences armées, notamment celles perpétrées par les rebelles ADF.

Un appui essentiel aux services publics

Le bâtiment, inauguré le 3 octobre 2025, comprend une salle de réunion de 50 places, des installations sanitaires, un équipement complet en mobilier et matériel, ainsi que des panneaux solaires assurant une autonomie énergétique.

Avant ce projet, les services concernés travaillaient dans un local en bois d'à peine dix mètres carrés, dans des conditions précaires peu propices à un travail efficace.

« Ce nouveau siège répond à un besoin urgent dans un contexte marqué par les violences basées sur le genre et la délinquance juvénile. Il nous permettra d'offrir un meilleur service à la population », a déclaré Antoinette Zawadi, coordonnatrice des associations de femmes du territoire de Beni.

Le coût total du projet s'élève à 48 000 dollars américains, financés par la MONUSCO dans le cadre de ses programmes de stabilisation et d'appui aux communautés.

Un espace de coopération et de dialogue

Pour la société civile, cette infrastructure constitue un cadre de travail partagé qui favorisera le dialogue et la collaboration entre acteurs sociaux.

« Ce bâtiment est une installation physique, mais le plus important, ce sont les activités que nous allons y mener pour renforcer la cohésion entre les communautés », a indiqué Kasereka Kasajiryo, rapporteur général de la Coordination territoriale de la société civile de Beni.

Promouvoir la paix et l'inclusion

La MONUSCO rappelle l'importance de travailler ensemble, femmes, hommes et jeunes, pour construire une paix durable et lutter contre les stéréotypes liés au genre.

« Le partage d'un même espace de travail par les jeunes et les femmes offre une occasion de mettre en oeuvre les résolutions 1325 et 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies et de promouvoir la paix », a souligné Emery Chibi Banywesize, de la Section du Genre de la MONUSCO à Beni.

Un projet participatif au service des communautés

Le projet a également permis de mobiliser 59 jeunes à risque, exposés au recrutement par des groupes armés ou à la délinquance, et d'appuyer des femmes vulnérables à travers des fonds pour des activités génératrices de revenus.

L'ouvrage a été reçu officiellement par l'administrateur du territoire, le colonel Charles Ehuta Omeonga, qui a salué la contribution de la MONUSCO à la stabilisation et au renforcement des institutions locales. « Ce partenariat soutient directement la restauration de l'autorité de l'État et la consolidation de la paix dans notre territoire », a-t-il déclaré.