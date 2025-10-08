Tunisie: CRF 2025 - Quand la technologie rencontre la régulation des entreprises

Du 7 au 11 octobre 2025, la Tunisie devient le centre mondial de la transparence commerciale. Le Corporate Registers Forum (CRF), la plus grande association internationale de registres de commerce, tiendra son événement annuel « CRF Tunisia 2025 », avec pour objectif principal de renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent.

Martin Fidler Jones, secrétaire général du CRF, a déclaré aux médias que les registres d'entreprises dans le monde entier font face à un dilemme fondamental : comment concilier l'exigence de transparence, la lutte contre les activités illicites et la protection de la vie privée. « Trouver le juste équilibre reste un défi constant », a-t-il expliqué, rappelant que les informations détenues par chaque pays sont essentielles pour contrer efficacement les flux financiers suspects.

L'édition tunisienne met également en lumière l'apport des technologies modernes. Interrogé sur l'intelligence artificielle, M. Fidler Jones s'est montré optimiste : elle constitue selon lui « un levier crucial » pour détecter et anticiper les transactions douteuses, renforçant ainsi les capacités de contrôle des registres de commerce à l'échelle mondiale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le choix de la Tunisie pour accueillir le forum repose sur la qualité du dossier présenté par le pays, qualifié de « remarquable » par le secrétaire général. Fidèle à sa stratégie itinérante, le CRF déplace chaque année son forum dans des pays aux profils variés, cherchant à explorer des perspectives nationales diverses et à « célébrer la diversité » de ses membres. Cette édition tunisienne est historique à double titre : c'est la première fois que le forum se tient au Maghreb et dans un pays francophone. L'Afrique avait déjà accueilli l'événement en Ouganda (2020, format virtuel) et au Botswana (2015).