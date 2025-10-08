Tunisie: L'EST pérennise son invincibilité au classico - Le service minimum...

Face à une formation étoilée amoindrie et bien loin de son niveau habituel, les « Sang et Or » ont, certes, pérennisé leur invincibilité au classico, mais l'ont emporté avec le moindre effort. Pouvait certainement plus !

Cela fait quatre ans que l'Espérance gagne le classico contre l'Etoile. Une donne qui n'a pas changé dimanche dernier. Toutefois, la courte victoire ne reflète nullement la domination totale des "Sang et Or" tout au long de la rencontre, la deuxième mi-temps notamment.

C'est dire que la note aurait dû être plus salée, sauf que sur certaines occasions nettes, la balle a frôlé de peu le cadre, à l'instar du tir puissant de Houssem Tka qui passa légèrement à côté (51'), la tête plongeante de Chiheb Jebali à côté également (54') ou encore la frappe de Kouceila Boualia qui s'écrasa sur la transversale (62').

Sur les deux dernières actions citées, Youssef Belaïli a été l'auteur de la passe décisive. D'ailleurs, si l'ailier gauche algérien a pu bénéficier d'un large espace de manoeuvre, c'est grâce à l'avant-centre Florian Danho qui, même s'il n'a pas marqué au classico, a lourdement pesé sur la défense étoilée, ce qui a permis d'ouvrir des brèches à l'Algérien.

Cela dit, une faille persiste dans l'entreprise offensive espérantiste : le finish sur certaines actions lors desquelles les attaquants font le plus difficile pour, au final, rater de très peu le cadre.

Ben Saïd : quel réflexe !

Dans ce match où les attaquants ont joué avec le feu en ratant parfois l'inratable, Béchir Ben Saïd a été l'auteur d'un arrêt décisif à la 69' de la main gauche avant que Guenichi n'éloigne totalement le danger en la dégageant.

Cet arrêt a, incontestablement, constitué le tournant du match, car si la balle avait franchi la ligne, le match aurait eu peut-être un autre scénario.

Ce qui est aussi bien en défense, c'est que les solutions de rechange existent. Avec la sortie de Mohamed Amine Tougaï à la fin de la première mi-temps pour cause de blessure, Khalil Guenichi a reculé d'un cran pour épauler Yassine Meriah dans l'axe, cédant sa place à l'entrejeu à Onuche Ogbelu.

Et quand Chiheb Jebali est sorti et Hamza Jelassi est entré, Guenichi a repris son poste au milieu. Bref, la richesse de l'effectif dans les trois compartiments ne se traduit pas encore sur les résultats des grands matchs. Il y a encore du travail à faire au niveau de l'attaque pour améliorer le taux de réussite.

Au vu du volume de jeu développé, la synchronisation et les combinaisons qui permettent de percer les défenses, les scores devraient être plus larges lors des matchs chocs. Et quand on sait que la Ligue des champions est la référence de réussite pour les "Sang et Or", il est clair que des ajustements sont à faire, au niveau de l'attaque notamment, pour espérer aller loin.