Tunisie: L'USM rame mais s'impose - L'important, c'est de gagner

Difficilement mais méritoirement, l'USM est donc venue à bout d'une coriace et accrocheuse formation de la JSO.

Avec ce succès décroché en deux temps, grâce à un but de Moez Haj Ali sur penalty en début de confrontation, puis sur une seconde réalisation signée Raed Chikhaoui vers la fin de la rencontre, l'USM a renoué avec la victoire à la réception de la JSO à Monastir, et ce, après avoir été tenue en échec quelques jours auparavant par le CSS au Taieb Mhiri.

Au Mustapha Ben Jannet, le but de l'axial Chikhaoui (validé par la VAR) a donc permis aux gars du Ribat de monter davantage en grade et de soigner le mental en prévision des deux prochaines échéances, en C1, face à la Jeunesse Sportive de Kabylie. Puis contre le CA à Radès dans le cadre de la 10e ronde de L1.

Revoilà Ghorbal et Ben Youssef d'entrée

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans leur fief de Monastir, les gars du Ribat ont, certes, «ramé» pour s'imposer, mais ils n'ont cependant jamais douté. Volet formation face aux Omraniens, Montassar Louhichi a quelque peu remanié son équipe rentrante avec le retour de Mahmoud Ghorbal sur le flanc droit, la confirmation de Nour Ezzamn Zammouri dans l'axe et la titularisation de Fakhreddine Ben Youssef en pointe.

Pas de changement pour le reste de l'équipe avec la présence de Raed Chikhaoui dans l'axe, Youssef Herch sur le flanc gauche, Ousmane Diané et Yassine Dridi à la récupération, Haj Ali à l'animation offensive, et enfin Yassine Amri et Aymen Harzi sur les couloirs. Au Mustapha Ben Jannet, la JSO n'aura donc résisté que dix minutes avant de céder sur penalty, revenir au score par Iheb Ben Rjeb, puis plier en toute fin de match par l'intèrmédiaire de Chikhaoui.

Et à l'USM de reprendre en l'état sa marche en avant avec succès. Sans vraiment flamber et sans se montrer irrésistible, l'USM affiche un niveau de jeu plus qu'appréciable et se distingue surtout par cette rigueur et cette application tactique qui en font l'un des clubs les plus redoutés de la L1.

A Monastir, sans être conquis, les fans sont rassurés et convaincus. La patte de Louhichi porte ses fruits et l'important est que le club monte en gamme et ne rétropédale pas. Bref, l'USM ne se cache pas. Elle peut assurément rivaliser avec les meilleurs en L1 et proposer un parcours plus qu'honorable en Afrique.