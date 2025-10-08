Afrique du Nord: Tunisie-Algérie - Un nouvel accord pour renforcer la coopération militaire

En visite de travail en Algérie du 6 au 8 octobre, le ministre tunisien de la Défense nationale, Khaled Sehili, a été reçu mardi soir à Alger par le président Abdelmadjid Tebboune.

À cette occasion, Khaled Sehili a salué la profondeur des liens fraternels et historiques qui unissent la Tunisie et l'Algérie, soulignant la convergence des positions sur la plupart des questions régionales et internationales. Il a également transmis au chef de l'État algérien les salutations du président Kaïs Saïed, commandant suprême des forces armées, ainsi que ses voeux de prospérité et de stabilité pour le peuple algérien.

Durant cette visite, le ministre a également rencontré le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, en présence de hauts responsables militaires des deux pays. Il s'est également recueilli au sanctuaire des Martyrs en déposant une gerbe de fleurs.

Les discussions ont porté sur les perspectives de coopération militaire et sur les mécanismes de coordination bilatérale pour faire face aux menaces sécuritaires régionales, telles que le terrorisme, la traite des êtres humains, la migration irrégulière, la contrebande et la criminalité transfrontalière organisée. Les deux parties ont insisté sur l'importance de renforcer la concertation régulière, de suivre les recommandations des commissions sectorielles et de tenir périodiquement la commission militaire mixte tuniso-algérienne.

Khaled Sehili a souligné la nécessité de développer la formation, l'entraînement et l'échange d'informations, tout en intensifiant la participation aux exercices et rencontres militaires organisés par l'un ou l'autre pays. Pour sa part, le général Chengriha a salué les relations de coopération « exemplaires » entre les deux pays et mis en avant la valeur stratégique de l'accord signé lors de cette visite.

La rencontre s'est conclue par la signature d'un nouvel accord de coopération défensive. Celui-ci couvre plusieurs domaines : formation, entraînement, échange d'expertises et de renseignements, renforcement du travail conjoint et sécurisation des frontières.

Cet accord, qui complète celui signé en 2001, élargit le champ de la coopération militaire et marque une nouvelle étape dans le partenariat stratégique tuniso-algérien. Il vise à répondre aux défis sécuritaires actuels et à consolider la stabilité et la sécurité dans la région, sur la base de la confiance et du respect mutuel.