Tunisie: Oman - Une vision commune pour la souveraineté sanitaire et la justice sociale

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a effectué ce mardi une série de visites au Sultanat d'Oman dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine de la santé.

Le programme a inclus la Cité médicale omanaise, le Centre Sultan Qaboos pour le traitement et la recherche sur le cancer, le Laboratoire national de santé publique, le centre de soins de santé primaires « Hay Al Jamaa », ainsi que l'usine « Minagen » et la Société nationale omanaise des médicaments.

Ces visites avaient pour objectif de consolider les échanges d'expertises entre la Tunisie et Oman, notamment dans les domaines de la recherche médicale et pharmaceutique. Les discussions ont porté sur des axes prioritaires tels que la lutte contre les maladies cancéreuses et chroniques, la médecine génétique et le génome, ainsi que l'intégration de l'intelligence artificielle dans le diagnostic, le traitement et le développement des services de santé de première ligne.

Un volet important a également été consacré à l'autosuffisance en matière d'industrie pharmaceutique, avec la perspective de lancer des projets communs entre institutions scientifiques et industrielles des deux pays.

Cette visite s'inscrit dans la continuité de la vision commune du président de la République, Kaïs Saïed, et du Sultan Haitham ben Tariq, visant à promouvoir la justice sociale et à améliorer la qualité des services de santé, à travers une approche centrée sur la souveraineté sanitaire et le partage des savoirs.