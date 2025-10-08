Tunisie: Oman - Une vision commune pour la souveraineté sanitaire et la justice sociale

7 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a effectué ce mardi une série de visites au Sultanat d'Oman dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine de la santé.

Le programme a inclus la Cité médicale omanaise, le Centre Sultan Qaboos pour le traitement et la recherche sur le cancer, le Laboratoire national de santé publique, le centre de soins de santé primaires « Hay Al Jamaa », ainsi que l'usine « Minagen » et la Société nationale omanaise des médicaments.

Ces visites avaient pour objectif de consolider les échanges d'expertises entre la Tunisie et Oman, notamment dans les domaines de la recherche médicale et pharmaceutique. Les discussions ont porté sur des axes prioritaires tels que la lutte contre les maladies cancéreuses et chroniques, la médecine génétique et le génome, ainsi que l'intégration de l'intelligence artificielle dans le diagnostic, le traitement et le développement des services de santé de première ligne.

Un volet important a également été consacré à l'autosuffisance en matière d'industrie pharmaceutique, avec la perspective de lancer des projets communs entre institutions scientifiques et industrielles des deux pays.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette visite s'inscrit dans la continuité de la vision commune du président de la République, Kaïs Saïed, et du Sultan Haitham ben Tariq, visant à promouvoir la justice sociale et à améliorer la qualité des services de santé, à travers une approche centrée sur la souveraineté sanitaire et le partage des savoirs.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.