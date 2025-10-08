Tunisie: L'Etoile n'a pas réussi à faire la différence à Radès - Indigence offensive

Quasiment à aucun moment du match l'Etoile n'a donné l'impression qu'elle pouvait rivaliser ou marquer ne serait-ce qu'un but, hormis l'occasion de Chaâbane.

Globalement, l'Etoile a tenu la dragée haute à l'Espérance de Tunis. Cependant, un moment de distraction lui a coûté un but. Un but qui a suffi pour glaner les 3 points, comme souvent dans son antre face à l'ESS. L'attaque a fait avec ses moyens, quelque peu limités. L'Etoile, inoffensive la plupart du temps, n'a pas pu porter le danger devant.

Avant le match, des surprises dans la formation rentrante avec le retour de Najeh Ferjani et Adam Ouertani et la première titularisation de Bouslama. Dagdoug, absent pour ce match, a manqué la dernière séance d'entraînement. Avec Naouali, encore blessé, voilà deux joueurs qui auraient pu rassurer davantage derrière.

Déception dans le camp étoilé

Malgré tout, on a senti que les joueurs voulaient obtenir un résultat positif, au moins le point du match nul, histoire de poursuivre leur courte série sans défaite, mais ils n'ont pu aller au bout de leurs intentions. L'entraîneur intérimaire, Mohamed Ali Nafkha, a transmis sa déception : «On n'a pu convertir les occasions créées, on a encore des choses à rectifier».

La défense, elle, a repoussé de nombreux assauts de Belaïli, Koceila et Guennichi. Les défenseurs étoilés Hnid, Omija et Ghedamsi ont tenu bon derrière, hormis sur le but encaissé dans un moment de distraction.

On remarquera que l'Etoile n'a récolté qu'un seul carton jaune dans cette rencontre à l'adresse de Ben Maâzouz juste avant la pause, malgré un bon engagement sur le terrain. Mais le début du match a été encore loupé avec un but pris relativement tôt dans la rencontre, avant la demi-heure de jeu.

Après 9 journées de championnat, l'ESS ne doit pas se focaliser sur le classement, qui ne lui sied pas, mais construire une identité de jeu. Et en même temps, engranger un maximum de points avant la fin de l'aller. De préférence, avec un entraîneur confirmé dans le staff technique. La trêve internationale tombe à point nommé, pour relancer la machine rouge.