Congo-Brazzaville: Bouenza - La Plajeloasb installe ses bureaux de base

La Plateforme des jeunes leaders et acteurs de la société civile de la Bouenza (Plajeloasb), dirigée par Guy Massala, s'est déployée du 2 au 3 octobre dans les villes de Madingou et Mouyondzi pour restructurer ses instances de base.

Dans la préfecture du département de la Bouenza, la délégation de la Plajeloasb s'est entretenue avec le secrétaire à l'organisation et à la mobilisation du Parti congolais du travail (PCT). Auprès de ce dernier, un accusé de réception du courrier officialisant ainsi la mission de la plateforme a été déposé et contre-signé.

Le secrétaire à l'organisation et à la mobilisation, secrétaire fédéral PCT Bouenza, Jean Kanza, a déclaré : « Cette plateforme est la bienvenue pour nous avec qui nous allons combiner et initier une animation de proximité. Sachant que la population congolaise est en majorité jeune. Pour nous, ça va élargir notre rampe de mobilisation ».

Par la suite, le président de la Plajeloasb, Guy Massala, a eu des échanges avec trois conseillers municipaux de Madingou. Avec ces élus locaux, il a discuté du projet de construction de latrines modernes afin de lutter contre la défécation sauvage des communautés. Accueilli par les citadins au quartier Kintamba à Madingou où le projet de construction des latrines modernes avance bien, le président de la plateforme a également recueilli plusieurs doléances de jeunes.

A Madingou et Mouyondzi ainsi que dans les autres localités précitées, la Plajeloasb va traduire dans les faits les nombreuses réalisations afin d'éviter toute tentative de déstabilisation ou de dénigrement de leur leader.

Après l'installation du bureau de base de la plateforme à Mouyondzi, les doléances portées par les neuf jeunes leaders s'articulent autour de la construction d'un monument mémoriel de soixante-douze fidèles de l'église protestante mort en 1999.

Outre cela, ces jeunes leaders souhaitent aussi la finalisation des chantiers de la municipalisation, le rallongement et la révision de la tuyauterie du réseau hydraulique local, la réduction du montant des factures d'électricité, la réalisation de la promesse relative à d'obtention de neuf tracteurs au bénéfice du département, l'installation d'un service de radiologie à l'hôpital de Mouyondzi, le recrutement des enseignants vacataires pour tous les cycles et la formation des jeunes aux divers métiers.

Face aux neufs jeunes leaders de Mouyondzi, le président de la Plajeloasb, Guy Massala, a indiqué : « Nous ne devons pas toujours s'opposer, mais plutôt accompagner de bonnes initiatives et soutenir les grands leaders ».

Après l'étape de Madingou et Mouyondzi, ladite organisation fédératrice des jeunes leaders d'opinions, des acteurs de la société civile, des associations des partis politiques, de confessions religieuses et des entités traditionnelles du département de la Bouenza se déploiera à Nkayi, Loudima, Mabombo, Bouantsa, Loutété, Boko-Songho, Kayes, Tsiaki, Kingoué, Yamba et M'Foati pour installer ses bureaux représentatifs.

En prélude à la descente envisagée, le bureau exécutif de la Plajeloasb écrira officiellement aux représentants des services de sécurité, notamment la police et la gendarmerie ainsi qu'à l'administration publique du département de la Bouenza.