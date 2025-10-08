Congo-Brazzaville: Meurtre à Brazzaville - Des récidivistes interpellés

7 Octobre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Les Dépêches de Brazzaville

Après que le corps sans vie du président directeur général de la société Oil Trading Ingeniery, Alain Roger Koumou Obambi, a été retrouvé à son domicile dans la nuit du 24 au 25 septembre, les forces de police ont interpellé sept auteurs présumés qui ont reconnu les faits.

« Parmi eux figurent un militaire en désertion et un évadé de la maison d'arrêt de Madingou ayant participé à l'assassinat du secrétaire général du département de la Bouenza en 2021 », précise un communiqué du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation publié hier.

Le communiqué indique par ailleurs que ces derniers seront déférés auprès du procureur de la République près le Tribunal de Grande instance de Brazzaville pour les suites judiciaires.

