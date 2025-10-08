Angola: Téte António rencontre la Secrétaire générale du Tourisme de l'ONU

Luanda — Le ministre des Affaires étrangères, Téte António, s'est entretenu ce mardi (7) à Luanda avec la Secrétaire générale du Tourisme de l'ONU, Shaikha Nasser Al Nowais, en déplacement en Angola pour participer au Forum international du tourisme.

L'entretien s'est déroulé en marge de la Conférence sur le rôle de la diplomatie angolaise dans la conquête et la préservation de l'indépendance nationale, qui se tient du 6 au 7 octobre à Tenda da Marginal, à Luanda.

À cette occasion, les deux entités ont analysé le potentiel de coopération entre l'Angola et l'Organisation des Nations Unies pour le tourisme, en mettant l'accent sur le développement de programmes de formation, l'innovation, l'investissement durable et la promotion internationale de l'Angola en tant que destination.

Le ministre angolais des Affaires étrangères a présenté les priorités du gouvernement dans le domaine du tourisme, soulignant l'importance de ce secteur pour la diversification de l'économie nationale, la création d'emplois et la valorisation du patrimoine naturel et culturel du pays.

De son côté, Shaikha Nasser Al Nowais a exprimé sa satisfaction quant à la vision stratégique de l'Angola et à l'importance que le gouvernement accorde au tourisme comme moteur de développement.

Elle a exprimé l'intérêt d'ONU Tourisme pour le soutien de projets visant à renforcer les institutions et à promouvoir les destinations africaines, notamment par le biais de partenariats avec les États membres et les agences spécialisées.

Shaikha Nasser Al Nowais assumera officiellement le poste de Secrétaire générale de l'Organisation des Nations Unies pour le tourisme en janvier 2026, après ratification de sa nomination par l'Assemblée générale des Nations Unies.

Son élection marque une étape historique, car elle est la première femme à diriger ONU Tourisme en plus de cinq décennies d'existence de l'organisation.

Originaire des Émirats arabes unis, Mme Al Nowais est titulaire d'un diplôme en sciences commerciales, spécialité finance, de l'Université Zayed et a débuté sa carrière au sein du cabinet d'audit KPMG, où elle a acquis de l'expérience en audit financier et en contrôle interne.

En 2011, elle a rejoint le groupe hôtelier Rotana, où elle a occupé les fonctions de directrice de l'audit interne, puis de vice-présidente Corporate en charge de la gestion des relations avec les propriétaires au sein du même groupe, en charge des marchés du Moyen-Orient, d'Afrique, d'Europe de l'Est et de Turquie.

Elle est également présidente du groupe de travail sur le tourisme de la Chambre de commerce d'Abou Dhabi, membre du Conseil des femmes d'affaires d'Abou Dhabi et membre du Conseil d'administration de l'Académie hôtelière Les Roches.

Son programme de leadership pour l'ONU Tourisme se concentre sur des domaines prioritaires tels que le tourisme responsable et durable, l'inclusion numérique, les financements innovants et le renforcement de la coopération internationale au profit des communautés locales.