Angola: Début de la deuxième cérémonie de décoration du sous-système militaire

Luanda — La deuxième cérémonie de décoration du sous-système militaire, organisée dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l'Indépendance nationale, qui sera célébré le 11 novembre, se déroule actuellement à Luanda, sous la présidence du chef de l'État, João Lourenço.

Les médailles militaires témoignent de la reconnaissance du dévouement, de l'engagement et du sacrifice des militaires pour leur pays.

Lors de cette cérémonie, qui se déroulera dans l'un des hôtels de Luanda, 383 militaires seront décorés.

Quatre-vingt-onze officiers recevront la Médaille de la Bravoure de 2e classe, 43 de la Bravoure de 3e classe, 30 de la Défense nationale de 1re classe, 30 de la Défense nationale de 2e classe, 95 de la Défense nationale de 3e classe, 7 du Service distingué de 1re classe, 31 du Service distingué de 2e classe et 56 du Service distingué de 3e classe.

Lors de la cérémonie, les militaires n'ayant pas participé à la première cérémonie, qui s'est tenue le 17 juillet dernier, recevront également la Médaille Palma de 1re classe et la Médaille de la Bravoure de 1re classe des FAA.

Les militaires mentionnés dans le décret n° 135/25 du 9 juillet ayant reçu plusieurs médailles recevront les médailles restantes par voie administrative aux dates commémoratives de leurs branches respectives.

Il souligne que, dans le cas de la Marine de Guerre Angolaise (MGA), son anniversaire ayant déjà été célébré, les militaires occupant ce poste devraient recevoir ces distinctions le 9 octobre, Journée des Forces armées angolaises (FAA).

Selon un document consulté par l'ANGOP, tous les militaires répondant aux critères établis par la loi seront décorés en temps voulu, lors des cérémonies de décoration du sous-système militaire, qui se tiendront chaque année, selon le calendrier préalablement approuvé.

À cet égard, l'état-major général des FAA réitère son engagement en faveur de la reconnaissance et de la dignité de tous les militaires en service actif, retraités et honorés à titre posthume.

Les médailles représentent non seulement un hommage individuel, mais aussi une incitation à renforcer la discipline, l'esprit patriotique et la culture de la défense nationale, valeurs qui constituent des piliers fondamentaux des Forces armées angolaises.